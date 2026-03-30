Monza. Allerta meteo vento: Parco di Monza, Giardini Reali, cimiteri e aree verdi CHIUSI

(mi-lorenteggio.com) Monza, 30 marzo 2026 – Con un’ordinanza contingibile e urgente il Sindaco ha disposto la chiusura del Parco di Monza e dei Giardini Reali per la giornata di martedì 31 marzo. Anche Viale Cavriga resterà chiuso al traffico veicolare. La chiusura è estesa anche ai due cimiteri cittadini e alle aree verdi pubbliche in città, fino al termine delle condizioni atmosferiche avverse.

La decisione è stata presa a seguito del comunicato di allerta emesso dalla Protezione Civile Regionale, che prevede anche a Monza l’intensificarsi di raffiche di vento forte, fino a 80 km/h.

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