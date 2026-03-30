(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 marzo 2026 -Nuova iniziativa del Comune di Milano: “Negozi e Botteghe di Quartiere”.

Il bando promosso dal Comune di Milano e Camera di Commercio, in collaborazione con Fondazione Welfare Ambrosiano, mira a sostenere micro e piccole imprese (realtà già operative o di nuova costituzione) con vetrina su strada insediate fuori dalla circonvallazione esterna (90/91), attive nel commercio, artigianato, somministrazione di alimenti e bevande, servizi alla persona.

Il bando eroga contributi a fondo perduto a copertura di spese per investimenti, fino ad un massimo di 30.000 euro, pari al 75% del valore del progetto presentato.

I dettagli, i requisiti tecnici e le modalità di partecipazione al link Negozi e Botteghe di Quartiere

Per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimento, è possibile contattare lo sportello informativo scrivendo a: servimprese@comune.milano.it

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