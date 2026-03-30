Sono 7,3 milioni gli italiani che vivono in aree poco servite da trasporto pubblico. I cittadini più vulnerabili? In Calabria, meno in Trentino-Alto Adige

(mi-lorenteggio.com) Milano 30 marzo 2026 – In Italia oltre 7 milioni di persone vivono in condizioni di “povertà dei trasporti”,

una forma di vulnerabilità sociale ancora poco conosciuta che si declina nell’incapacità di sostenere i costi del

trasporto pubblico o privato e nella mancanza o l’accesso limitato ai trasporti necessari per accedere ai servizi

essenziali, al lavoro e alle opportunità economiche e sociali.

Il dato emerge dal primo Green Paper sulla povertà dei trasporti in Italia, presentato oggi dal Transport

Poverty Lab promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, con il supporto di Tper e Nordcom, il

patrocinio della Commissione Europea, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e la collaborazione tecnica dell’Osservatorio Sharing Mobility e

della Fondazione Transform Transport ETS

Secondo lo studio, circa 1,2 milioni di famiglie si trovano contemporaneamente in una condizione di rischio

povertà e sostengono costi di mobilità particolarmente elevati. Al tempo stesso, 7,3 milioni di cittadini

risiedono in aree caratterizzate da un’offerta di trasporto pubblico insufficiente. Il divario territoriale è marcato:

nel Sud la disponibilità di trasporto pubblico locale scende sotto i 200 posti-km per abitante in alcune aree di

Sardegna e Sicilia, contro una media nazionale di 4.623 e oltre 16.000 posti-km registrati a Milano. A

livello regionale, la quota più elevata di famiglie vulnerabili si registra in Calabria, dove supera il 10%, mentre

il dato scende sotto il 2% in Trentino-Alto Adige.

Le 4 tipologie di cittadini vulnerabili

Il Green Paper ha elaborato una prima matrice della povertà dei trasporti che identifica 4 macro-tipologie di

cittadini, come chiave interpretativa del fenomeno, che vede spesso sovrapporsi le due componenti principali

— la difficoltà di sostenere i costi della mobilità e la difficoltà di accedere ai trasporti necessari per raggiungere

opportunità e servizi essenziali:

I cittadini soggetti alla forma più acuta di esclusione, dove il basso reddito si somma all’assenza di opzioni

disponibili di trasporto nel territorio (vulnerabilità assoluta);

I cittadini con risorse personali adeguate, ma penalizzati da un contesto territoriale povero di servizi di

mobilità. Spesso compensano questi limiti facendo ricorso massiccio all’auto privata (vulnerabilità

territoriale)

I cittadini inseriti in un territorio ben servito, ma con capacità personali limitate. Barriere economiche, fisiche

o sociali riducono la fruibilità dei servizi (vulnerabilità personale).

I cittadini che dispongono di capacità personali adeguate, in un territorio che offre molteplici opzioni di

mobilità efficienti (disponibilità e accessibilità)

Il Regolamento Europeo che istituisce il Fondo Sociale per il Clima aggiunge a questa vulnerabilità

“strutturale”, una “vulnerabilità indotta”. che si verifica quando una misura europea ideata per promuovere la

mobilità sostenibile impatta economicamente su cittadini e microimprese. Per contrastarla, il Fondo mobilizza

circa 85 Miliardi di euro, da utilizzare nel periodo 2026-2032, destinandone 9 all’Italia.



Come contrastare la povertà dei trasporti – un decalogo

In Europa più di 25 Milioni di residenti non sono in grado di acquistare un’automobile, più di 10 Milioni non

possono permettersi il trasporto pubblico e quasi 90 milioni non dispongono di un’offerta di trasporto pubblico

accessibile.

Con quali misure possiamo contrastare la povertà dei trasporti?

Il Regolamento Europeo identifica due macro-categorie di misure su cui gli stati membri possono investire per

mitigare l’impatto sociale ed economico su utenti vulnerabili e microimprese:

Facilitare l’accesso a veicoli a zero e a basse emissioni. Facilitare l’accesso alla mobilità condivisa e sostenibile.

In particolare, proponendo una prima tassonomia operativa, la Guidance on the Social Climate Plans offre un

insieme chiaro e strutturato di misure, un vero e proprio Decalogo di misure per il contrasto alla povertà dei

trasporti: Sostegno finanziario e incentivi fiscali per l’acquisto diretto di veicoli a basse e zero emissioni; Schemi per il noleggio o leasing di veicoli a zero emissioni per i gruppi vulnerabili in base a fattori

come il reddito, l’accessibilità dei trasporti pubblici, e i tempi e le distanze tra casa e luogo di lavoro

per evitare effetti regressivi. Investimenti in infrastrutture di ricarica pubbliche intelligenti e bidirezionali a prezzi competitivi, in

aree con utenti vulnerabili e in povertà da trasporto. Sussidi per l’acquisto o il leasing di veicoli a zero emissioni destinati alle microimprese (ad esempio

taxi, furgoni, camion, veicoli a uso speciale o cargo-bike). Bonus aggiuntivi per la rottamazione di veicoli diesel e benzina, con la garanzia che non vengano

acquistati veicoli sostitutivi inquinanti. Promozione dell’uso di biciclette, e-bike, cargo-bike e soluzioni di micromobilità, favorendo sia la

creazione di infrastrutture ciclabili sicure che colleghino aree a basso reddito con destinazioni chiave,

oltre a sussidi per acquisto, noleggio a lungo termine o leasing di biciclette, e-bike o cargo-bike. Incentivi all’uso di trasporti pubblici economici e accessibili, supportando enti pubblici e privati,

comprese le cooperative, nello sviluppo di mobilità sostenibile su richiesta, mobilità condivisa e

opzioni di mobilità attiva. Sostegno pubblico a servizi on-demand, “mobilità come servizio (MaaS)” e sharing mobility, per

coprire l’intera catena di percorsi, inclusi il primo e ultimo miglio, tenendo conto delle esigenze dei

gruppi vulnerabili nelle aree remote e svantaggiate, anche attraverso voucher sovvenzionati. Estensione dell’offerta di trasporto pubblico e di infrastrutture correlate, soprattutto in aree rurali e

urbane poco servite, beneficiando gli utenti vulnerabili dei trasporti. Investimenti in hub di mobilità, per facilitare lo scambio e le connessioni tra trasporto pubblico,

mobilità condivisa, ciclismo e camminata nelle aree suburbane, periurbane e rurali.

A livello internazionale si sono recentemente diffusi strumenti di intervento di vario genere all’interno di

queste macro-categorie, in alcuni casi in attuazione anche in Italia. Ecco alcuni esempi: