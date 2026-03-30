Un normale controllo si trasforma in un inseguimento ad alto rischio

(mi-lorenteggio.com) Cremona, 30 marzo 2026 – Momenti di grande concitazione si sono vissuti per le strade di Cremona, quando un normale controllo si è trasformato in un inseguimento ad alto rischio. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona hanno denunciato un uomo di 32 anni, pregiudicato, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e guida senza patente e resosi protagonista di una spericolata fuga nel traffico cittadino. Tutto ha avuto inizio quando una pattuglia dell’Arma ha incrociato un’autovettura guidata dal soggetto. I militari, ben conoscendo l’individuo e sapendo che lo stesso era sprovvisto di patente di guida poiché revocata, hanno effettuato un’inversione di marcia per procedere al controllo. Alla vista della pattuglia, il conducente ha immediatamente premuto sull’acceleratore, innescando una fuga rocambolesca per le vie limitrofe. Durante la corsa disperata, l’uomo si è reso responsabile di manovre estremamente pericolose, azzardando sorpassi e ignorando la luce rossa di un semaforo, mettendo gravemente a repentaglio l’incolumità degli utenti della strada. La corsa del fuggiasco è terminata poco dopo quando i militari sono riusciti a bloccarlo. I successivi e tempestivi accertamenti investigativi hanno permesso di aggravare ulteriormente la posizione del conducente: il veicolo è risultato infatti oggetto di furto. L’automobile apparteneva a una donna, la quale l’aveva affidata a un’officina meccanica per alcune riparazioni. Il titolare dell’officina aveva parcheggiato la vettura nel piazzale esterno, lasciando le chiavi nell’abitacolo per effettuare i lavori e il mezzo era stato sottratto. La vettura è stata riconsegnata alla legittima proprietaria, che ha presentato la denuncia di furto. I militari hanno anche accertato che era alla guida privo di patente perché revocata nel novembre 2025 dal Prefetto di Cremona per varie violazioni precedenti e nel gennaio scorso era già stato fermato sanzionato dai militari della Radiomobile per avere guidato senza patente. Al termine delle verifiche, per l’uomo è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e guida senza patente. Inoltre, il trasgressore dovrà fare i conti con varie sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada accertate durante le concitate fasi dell’inseguimento.

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