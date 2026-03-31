Bollate. Al via i lavori per la nuova Biblioteca. Presentazione del progetto l’8 aprile

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(mi-lorenteggio.com) Bollate, 31 marzo 2026 – Sarà presentato mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 18.00, dal Sindaco Francesco Vassallo e dall’Assessora alla Cultura e Pace Lucia Albrizio, il nuovo progetto di ampliamento della Biblioteca di Bollate. L’appuntamento, aperto ai cittadini interessati a conoscere nel dettaglio l’intervento, si terrà in Biblioteca, nella sala mediateca al primo piano

L’iniziativa rappresenta un nuovo e significativo passo dell’Amministrazione comunale nel percorso di rafforzamento degli spazi dedicati alla cultura, allo studio e alla partecipazione cittadina.

Ma cosa cambia?

L’intervento consentirà di rendere la Biblioteca comunale ancora più ampia, moderna, inclusiva e funzionale, rispondendo alla crescente domanda di luoghi dedicati alla lettura, allo studio, all’aggregazione sociale e all’organizzazione di mostre, incontri e convegni.

Non si tratta soltanto di un ampliamento degli spazi, che pure sarà significativa, ma di una scelta precisa dell’Amministrazione, che considera la biblioteca un presidio culturale strategico per la città: uno spazio aperto, accessibile e condiviso, capace di mettere in relazione conoscenza, incontro e vita della comunità.

“Dopo gli investimenti che in questi anni hanno interessato lo sport, gli spazi pubblici e il miglioramento dei servizi – sottolinea il Sindaco Francesco Vassallo – oggi Bollate compie un nuovo passo importante mettendo al centro la cultura. L’ampliamento della Biblioteca è un intervento che guarda al futuro della città e alla qualità della vita dei cittadini, perché significa offrire più spazio allo studio, alla lettura, agli incontri e alla crescita della comunità. Vogliamo una Bollate sempre più vivibile, moderna e ricca di opportunità, e la cultura è parte essenziale di questo disegno”.

“Con questo intervento – aggiunge l’Assessora alla Cultura e Pace Lucia Albrizio – compiamo un altro passo concreto nella costruzione di nuove opportunità per la città e per i cittadini. Continuiamo a dare forma a un progetto che tiene insieme biblioteca, teatro e archivio storico, nella convinzione che la cultura sia un bene pubblico fondamentale e che, quando è accessibile e condivisa, possa diventare davvero motore di comunità”.

La presentazione dell’8 aprile sarà l’occasione per far conoscere i contenuti del progetto, le tempistiche e il significato di un intervento che guarda al futuro della Biblioteca come luogo sempre più centrale nella vita culturale di Bollate.

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