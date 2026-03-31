Cesano Boscone. Cestini stradali: stop all’uso improprio: cittadino sanzionato per 100euro in via Milano



Sanzione da 100 euro in via Milano. L’assessore Giovanni Bianco: «Il cestino non sostituisce il sacchetto rosso, la mastella o i bidoni condominiali».

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 31 marzo 2026 – Un cestino stradale stracolmo non è quasi mai il segnale di un servizio che non funziona, ma l’impronta di chi lo confonde con una comoda soluzione per non differenziare i rifiuti domestici. L’amministrazione comunale accende i riflettori sull’uso improprio dei contenitori pubblici, una pratica che deturpa il decoro urbano e vanifica gli sforzi della stragrande maggioranza dei cittadini.

Il monitoraggio della polizia locale, recentemente intensificato, ha portato ieri a un nuovo accertamento in via Milano. Un cittadino è stato sanzionato con una multa di 100 euro per aver abbandonato i propri rifiuti domestici in un cestino destinato ai piccoli scarti da passeggio, anziché esporli correttamente secondo il calendario della raccolta porta a porta.

«Prosegue l’attività di controllo e sanzionatoria sull’abbandono dei rifiuti – dice l’assessore all’ambiente e decoro urbano Giovanni Bianco – anche nel rispetto di tutti coloro che in modo coscienzioso separano correttamente i rifiuti nelle proprie case usando il sacchetto rosso, la mastella o i bidoni condominiali della differenziata. Non possiamo vedere ogni giorno dei cestini stracolmi perché qualcuno ha deciso di non rispettare semplici regole di convivenza civile. Il cestino stradale ha una funzione specifica e non è una scorciatoia per chi vuole eludere il sistema di raccolta domiciliare».

Nei giorni scorsi, la polizia locale si è dotata di due telecamere mobili che verranno presto posizionate nei punti più critici, dove si verificano frequentemente abbandoni di rifiuti.

Tutti i cittadini devono collaborare nel preservare la pulizia del territorio. «Abbiamo la ferma volontà – dice il sindaco Marco Pozza – di sconfiggere il malcostume che è illegalità diffusa, unitamente alla ripresa di una campagna di comunicazione. Vogliamo dare a tutti gli strumenti per agire bene ed essere informati sulle regole. Tanti le rispettano, come ci confermano i dati della raccolta differenziata, ma useremo la mano pesante con i trasgressori. A maggior ragione se sono realtà commerciali o imprenditoriali».