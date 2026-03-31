Conclusa a Lecco la prima edizione del progetto “On the Road”: esperienze reali dentro la legalità, la responsabilità e il rispetto delle regole

Promossa dalla Prefettura, ha visto il coinvolgimento di 35 giovani in una settimana “sul campo” con Forze dell’ordine e e operatori del sistema di emergenza sanitaria



(mi-lorenteggio.com) Lecco, 31 marzo 2026 – Si è conclusa a Lecco, presso Officina Badoni, la prima edizione locale del progetto “On the Road”, format educativo presente in diversi territori del Paese, nato con l’obiettivo di accompagnare i giovani in esperienze reali dentro la legalità, la responsabilità e il rispetto delle regole.

L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione tra la prefettura e l’Associazione Ragazzi On The Road, ha visto il coinvolgimento di 35 giovani tra i 16 e i 22 anni. Gli stessi hanno condiviso, nel corso dell’incontro, emozioni e riflessioni maturate durante la settimana “sul campo”, vissuta insieme ad operatori della Polizia di Stato, delle Polizie Locali, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Reparto Operativo Aeronavale di Como e della Polizia Provinciale, del sistema sanitario tramite AREU, ASST Lecco e numerose associazioni di soccorso.

L’esperienza ha incluso anche momenti istituzionali significativi, come l’affiancamento al prefetto di Lecco, Paolo Ponta, che ha evidenziato come il progetto permetta ai giovani di sperimentare concretamente valori fondamentali quali legalità, rispetto e senso civico, andando oltre la semplice trasmissione di nozioni. Nel corso della condivisione finale presente anche il presidente dell’Associazione Ragazzi On The Road, Egidio Provenzi, che ha ringraziato le istituzioni e i comuni coinvolti, sottolineando l’importanza educativa di far vivere ai giovani esperienze dirette nei contesti reali.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco e l’Ufficio Scolastico Territoriale hanno ulteriormente sostenuto il percorso, offrendo approfondimenti sul funzionamento del sistema giudiziario e valorizzando la rete educativa locale.

Per molti dei ragazzi coinvolti, la settimana ha rappresentato un’occasione di crescita personale, favorendo maggiore consapevolezza, superamento di paure e interesse verso il volontariato e l’ambito sanitario, aprendo prospettive future di impegno civico.

“On the Road” è un progetto nato nel 2007 che in quasi 19 anni di attività, ha coinvolto oltre 1.600 giovani in tutta Italia, affermandosi come un modello educativo innovativo oggi attivo a livello nazionale.

Redazione