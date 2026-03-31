Metrotranvia Milano-Seregno: la Città metropolitana e i sindaci uniti nel chiedere al Governo e alla Regione di impegnarsi per coprire gli extracosti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 marzo 2026 – Oggi la Città Metropolitana di Milano ha convocato i sindaci dei Comuni attraversati dalla metrotranvia Milano-Seregno (Milano, Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Nova Milanese, Desio e Seregno) per un confronto urgente sugli extracosti (determinati dal rincaro dei materiali e dalle varianti) emersi nella realizzazione dell’opera, quantificati in circa 120 milioni di euro.

La consigliera delegata alla mobilità e Metrotranvie, Daniela Caputo, ha ricordato che la Città Metropolitana si era già attivata da tempo con il Ministero delle Infrastrutture, anche attraverso un intervento congiunto con l’Assessora regionale ai Trasporti, per ottenere le necessarie coperture finanziarie. Nonostante questi sforzi, ad oggi non sono pervenute risposte concrete.

Caputo ha così commentato: “Ringrazio i Sindaci per

disponibilità e il senso di responsabilità dimostrate oggi. In questi mesi Abbiamo sollecitato ripetutamente il Ministero per le coperture degli extracosti, intervenendo anche insieme all’Assessora regionale Terzi, ma purtroppo non abbiamo ricevuto alcuna risposta positiva. La Città Metropolitana e i Sindaci sono impegnati a fondo per la realizzazione di quest’opera strategica per il territorio. Stiamo lavorando per individuare soluzioni condivise con i Comuni coinvolti e coinvolgendo la Regione Lombardia e la Provincia di Monza e Brianza, per reperire le risorse necessarie e portare a termine la metrotranvia senza penalizzare le comunità interessate, auspichiamo che il Governo dia una risposta positiva al territorio”.

La consigliera Caputo ha ribadito la ferma volontà di proseguire l’opera, considerata fondamentale per migliorare la mobilità sostenibile tra Milano e la Brianza, riducendo il traffico privato e offrendo un’alternativa efficiente e green ai cittadini. Stessa volontà è emersa da tutti i Sindaci della tratta nel tavolo odierno.

Redazione