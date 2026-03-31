MILANO È MEMORIA. IN VIA HOEPLI SCOPERTA UNA TARGA IN MEMORIA DI EZIO ALBERIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 marzo 2026 – A vent’anni dalla sua scomparsa, la città di Milano rende omaggio a Ezio Alberione con una targa commemorativa in via Hoepli, all’esterno dell’Auditorium San Fedele.

La targa è stata scoperta questo pomeriggio dall’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, alla presenza del presidente del Municipio 1 Mattia Abdu, dei familiari Marì e Guido Alberione, del presidente della Fondazione San Fedele padre Flavio Bottaro e del critico cinematografico Gianni Canova.

Figura di primo piano nel panorama culturale milanese del secondo Novecento, Alberione è stato un intellettuale rigoroso e un raffinato critico cinematografico, capace di coniugare profondità teorica e apertura al dialogo. La sua attività si è sviluppata tra giornalismo, insegnamento e saggistica, contribuendo a rinnovare il linguaggio della critica cinematografica in Italia.

Anima della Fondazione San Fedele, ha trasformato il centro culturale in un vivace punto di riferimento cittadino: un luogo di incontro intergenerazionale animato da cineforum, conferenze e spettacoli teatrali. Attraverso il suo lavoro ha saputo creare spazi di confronto aperti e inclusivi, in cui arte, cinema e riflessione dialogavano costantemente.

Docente presso l’Università IULM e l’Università Cattolica,