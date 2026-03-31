Milano. Pasqua: orari e servizi dal 2 al 7 aprile di metropolitane, bus, tram e filobus

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 marzo 2026 – Ecco gli orari dei mezzi pubblici per Pasqua:
Orari di bus, tram e filobus
- Giovedì 2 aprile. Le linee urbane seguono l’orario del sabato. Fanno eccezione le linee 4, 9, 14, 16, 24, 27, 40, 43, 49, 54, 56, 57, 95 e 98, che seguono l’orario del lunedì-venerdì. Anche le linee interurbane seguono l’orario del lunedì-venerdì, senza corse scolastiche.
- Venerdì 3 e martedì 7 aprile. Le linee urbane e interurbane (senza corse scolastiche) seguono l’orario del sabato. Fanno eccezione le linee 140, 709, 926 e 928 che seguono l’orario del lunedì-venerdì. La linea 923 segue questo orario.
- Sabato 4 aprile. Tutte le linee seguono l’orario festivo. Fanno eccezione le linee 39, 55, 89, 171, 175, 176, NM1, NM2, NM3, NM4 e le linee interurbane (senza corse scolastiche), che seguono il normale orario del sabato. Le linee 172 e 174 non fanno servizio.
- Domenica 5 aprile. Tutte le linee seguono l’orario festivo. Fanno eccezione queste linee, che seguono un orario programmato per il solo giorno di Pasqua:
Le linee 171, 172, 174 e 176 fanno servizio dalle 8 alle 13 circa.
- Lunedì 6 aprile. Tutte le linee seguono l’orario festivo. Le linee 171, 172, 174 e 176 fanno servizio dalle 8 alle 13 circa.
Orari delle metropolitane
- Giovedì 2 aprile. Tutte le linee seguono il normale orario del lunedì-venerdì.
- Venerdì 3 e martedì 7 aprile. Tutte le linee seguono l’orario del sabato.
- Sabato 4 e lunedì 6 aprile. Tutte le linee seguono l’orario festivo.
- Domenica 5 aprile. Le linee M4 e M5 seguono il normale orario dei giorni festivi. Le linee M1, M2 e M3 seguono un orario festivo programmato per il solo giorno di Pasqua:
Rete notturna, dal 2 al 7 aprile
- Le linee NM1, NM2, NM3, NM4, N25, N26 e 90/91 sono in servizio tutte le notti come al solito.
- Le linee N15, N24, N27, N42, N54, N57, N80 e N84 sono in servizio nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica, come sempre.
Atm Point
- Da giovedì 2 a martedì 7 aprile è chiuso l’ATM Point di Cadorna.
- Sabato 4 aprile gli ATM Point di Duomo e Centrale chiudono alle 13:30.
- Domenica 5 e lunedì 6 aprile sono chiusi tutti gli ATM Point.
Parcheggi
I giorni di Pasqua e Pasquetta i parcheggi fanno orario festivo.