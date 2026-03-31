Rho. Inaugurazione ufficiale per lo sportello che previene e contrasta il gioco d’azzardo patologico

Il servizio, partito a inizio marzo, ha già accolto alcuni cittadini. Nelle scuole del territorio percorsi di prevenzione rivolti ai più giovani

(mi-lorenteggio.com) Rho, 31 marzo 2026 – Dopo le prime settimane di apertura, si è svolta giovedì 26 marzo 2026 l’inaugurazione dello Sportello GAP – Gioco d’Azzardo Patologico, con il taglio del nastro ufficiale alla presenza delle istituzioni che hanno contribuito allo sviluppo di questo servizio sperimentale. Lo Sportello GAP si rivolge alle persone che si trovano in una situazione di fragilità e di difficoltà causata dal gioco d’azzardo, con l’obiettivo di informarli, supportarli e indirizzarli verso le strutture e i professionisti competenti a risolvere i loro problemi.

Lo sportello è stato avviato in fase sperimentale per un anno ed è gestito attraverso una progettazione partecipata tra SER.CO.P. – Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona, Comune di Rho, Cooperativa Intrecci, ATS Città Metropolitana di Milano e ASST Rhodense.

Nel corso della cerimonia, che si è svolta nella sede dello Sportello aperto tutti i giovedì mattina, dalle 10 alle 13, negli spazi di #Oltreiperimetri all’interno dell’Auditorium di via Meda 20 a Rho, sono intervenuti Andrea Orlandi, Sindaco del Comune di Rho, che ha introdotto gli interventi; Nicola Violante, assessore con delega alla Legalità del Comune di Rho; Anna Maria Di Bartolo, direttore produzione dei servizi di SER.CO.P. – Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona; Fabio Guerrini, responsabile Servizi Dipendenze dell’ASST Rhodense; Claudio Mariani, educatore finanziario di SER.CO.P e operatore dello sportello GAP; Oliviero Motta, presidente cooperativa sociale Intrecci; Associazione Giocatori Anonimi

Nel corso dell’evento, il dott. Fabio Guerrini, responsabile Servizi Dipendenze dell’ASST Rhodense ha spiegato come questo sportello servirà alle persone per acquisire consapevolezza e conoscenze strutturate sulla dipendenza da gioco d’azzardo, contribuendo a fare cultura sul tema. “All’interno del contesto più ampio dello Sportello, che grazie alla presenza di attori diversi può dare risposte mirate all’utenza, ASST Rhodense metterà a disposizione i propri collaboratori che hanno esperienza e competenza sugli aspetti di presa in carico e cura, e potranno facilitare, se necessario, l’accesso a servizi quali SERT e NOA, accompagnando in questo percorso i giocatori che provano spesso un profondo senso di vergogna”.

Annamaria Di Bartolo, direttore produzione dei servizi di SER.CO.P., ha ricordato che “lo Sportello si colloca nel quadro più ampio del Piano Regionale di Contrasto al Gioco d’Azzardo e segue la firma della Carta Etica per sensibilizzare sul gioco d’azzardo, sottoscritta a dicembre 2025 dai sindaci dei Comuni dell’Ambito Rhodense, in cui sono previste sia attività preventive, sia azioni, come quella dello Sportello, che si rivolgono a chi si trova già in una condizione di difficoltà a causa del gioco”.

Oltre allo Sportello del giovedì mattina, che ha un taglio sociosanitario e vede la presenza di un operatore di SER.CO.P., di un operatore di Intrecci e di un operatore della UOC Dipendenze – ASST Rhodense, lo Sportello GAP si articola anche in un secondo momento di apertura al territorio il giovedì sera, dalle ore 21.00 alle ore 23.00: si tratta di uno Sportello di ascolto e di aggregazione attivo in via Sant’Ambrogio 6 gestito dai volontari dell’Associazione Giocatori Anonimi, con i quali è avviata da tempo una costante collaborazione.

All’inaugurazione hanno partecipato anche alcuni rappresentanti dell’Associazione che hanno dichiarato “Chi gioca d’azzardo si vergogna a raccontare il suo problema. Noi abbiamo riscontrato che parlare con persone che condividono la stessa difficoltà aiuta il giocatore ad aprirsi, a parlare del suo problema e a tirare fuori la pesantezza che ha dentro. Siamo un’Associazione nata nel 2000 a Milano e oggi contiamo 84 gruppi su tutto il territorio nazionale. Lo spazio in Via Sant’Ambrogio 6 a Rho è ora sede dei nostri incontri”.

Gli Enti Pubblici del territorio lavorano da tempo sul tema del disturbo da gioco d’azzardo, una patologia che è cresciuta negli ultimi anni in modo esponenziale per la concomitanza di diversi fattori, tra i quali l’enorme ampliamento dell’offerta d’azzardo.

Il Comune di Rho, con l’assessore alla legalità Nicola Violante, ha avviato un Patto di comunità sottoscritto da oltre 60 realtà cittadine e dal 2023 organizza iniziative a contrasto del gioco d’azzardo patologico. Nel corso dell’incontro, Violante, ha sottolineato che “l’apertura dello Sportello è per noi un momento molto importante, si tratta di un servizio che si aggiunge a quelli già esistenti per le persone che hanno un problema con il gioco d’azzardo. Abbiamo scelto di aprire questo servizio fuori dall’ospedale, consapevoli dello stigma che provano i giocatori: in un contesto informale i giocatori possono trovare risposte alle domande che assillano loro e le loro famiglie. Il percorso per arrivare all’apertura dello Sportello non è sempre stato facile ma, alla fine, ce l’abbiamo fatta e abbiamo aperto questo Sportello a cui, nelle scorse settimane, alcuni cittadini hanno già bussato, testimoniando il fatto che stiamo rispondendo a un bisogno sentito. Voglio ringraziare ATS per aver creduto in questo progetto, ASST per aver messo risorse e personale, SER.CO.P. che ha contribuito a trasformare un servizio, pensato all’interno del Comune di Rho, in un servizio di tutti i Comuni dell’Ambito, gli assessori alle politiche sociali e alla legalità che ci hanno dato una mano in questo percorso”.

Lo Sportello è quindi un progetto sperimentale che coinvolge sistema sanitario, attori sociali ed enti comunali e che risponde a un problema serio con numeri importanti e che coinvolge anche i più giovani, come ha ricordato Claudio Mariani, educatore finanziario di SER.CO.P. e operatore dello Sportello GAP: “In collaborazione con cooperativa Intrecci, stiamo portando avanti un percorso di prevenzione nelle scuole e ci siamo accorti che ci sono ragazzi di 14 anni che conoscono già bene il gioco d’azzardo: alcuni a scuola si addormentano e bastano poche domande per scoprire che sono stanchi perché sono stati svegli fino a notte fonda per giocare. In Italia sono 840.000 i minorenni che giocano d’azzardo, pur essendo loro vietato. A Rho nel 2025 si sono giocati 72 milioni di euro alle “macchinette” e ai Gratta & Vinci. Per lo scorso anno il totale tra gioco fisico e online si stima attorno ai 150 milioni di euro, con una riduzione significativa del fisico e un altrettanto significativo incremento del giocato on line, in particolare da parte dei giovani ”.

Infine, Oliviero Motta, presidente di cooperativa Intrecci che ha contribuito allo sviluppo dello Sportello ed è presente con un operatore, ha portato l’attenzione al fatto che “lo sportello si apre in un luogo di costruzione di comunità, cioè #Oltreiperimetri, contenitore di tante proposte e in cui i cittadini possono portare iniziative e partecipare attivamente, da oltre 10 anni: il fatto che lo Sportello GAP si incardina in un luogo di comunità è segno che questo servizio vuole reggersi e costruire legami di comunità perché è coinvolgendo la comunità possiamo dare risposte a problemi come quello delle ludopatie”.

Gli operatori dello sportello sono raggiungibili attraverso:

e-mail: sportello.gap@sercop.it

Tel: 02.9315477 – attivo negli orari di apertura dello sportello (giovedì, dalle 10.00 alle 13.00)

Per contattare l’Associazione Giocatori Anonimi: 353 3709896

Per maggiori informazioni: https://www.sercop.it/index.php?section_id=1223&p=articles&o=view&article_id=778

Nella foto, il taglio del nastro davanti allo Sportello GAP