Milano, 31 marzo 2026 – Milano è una città che richiede ritmi elevati, dove la gestione dello stress, del burnout e delle dinamiche relazionali può diventare una sfida quotidiana. In un contesto così dinamico, la necessità di un supporto psicologico di qualità è crescente. Per rispondere a questa domanda, Serenis, centro medico autorizzato, ha esteso la sua rete offrendo la possibilità di intraprendere percorsi di psicoterapia in presenza a Milano, unendo l’accuratezza tecnologica del matching alla dimensione umana dell’incontro in studio.

Un ponte tra digitale e presenza: l’iter di Serenis

La scelta di uno psicologo a Milano può risultare complessa a causa dell’ampia offerta disponibile. Serenis ha quindi strutturato un percorso fluido per guidare l’utente verso il professionista più adatto alle sue specifiche esigenze cliniche e logistiche:

Matching clinico mirato: attraverso un questionario online approfondito, il sistema incrocia le necessità dell’utente con le specializzazioni dei terapeuti selezionati che operano nei propri studi privati nel capoluogo lombardo. Primo colloquio conoscitivo gratuito: prima di iniziare le sedute dal vivo, è previsto un incontro conoscitivo in videochiamata di circa 45 minuti. Questo passaggio, senza costi, permette di valutare il feeling con il professionista e definire gli obiettivi del percorso. Sedute in studio: una volta stabilita la compatibilità, la terapia prosegue “offline”. Gli incontri avvengono direttamente presso lo studio del professionista a Milano, garantendo la continuità del contatto vis-à-vis.

Eccellenza clinica e selezione dei professionisti

La sicurezza del paziente è garantita dallo status di centro medico autorizzato di Serenis. Questo implica una selezione estremamente rigorosa dei terapeuti: non ci si basa solo sui titoli accademici, ma su un protocollo che valuta l’esperienza e la competenza necessaria per gestire i diversi casi clinici. L’obiettivo è offrire ai cittadini milanesi una rete di eccellenza dove la qualità professionale sia il primo requisito di accesso.

Trasparenza, costi e flessibilità

L’approccio di Serenis alla psicoterapia a Milano si distingue per una gestione trasparente del rapporto medico-paziente:

Tariffe personalizzate: a differenza del modello online a prezzo fisso, per le sedute in presenza il costo viene stabilito dal singolo professionista. Questo garantisce il rispetto dell’autonomia dello studio privato, pur mantenendo gli standard qualitativi monitorati da Serenis.

a differenza del modello online a prezzo fisso, per le sedute in presenza il costo viene stabilito dal singolo professionista. Questo garantisce il rispetto dell’autonomia dello studio privato, pur mantenendo gli standard qualitativi monitorati da Serenis. Massima libertà: non sono previsti pacchetti prepagati o abbonamenti vincolanti. Il paziente è libero di interrompere il percorso in qualsiasi momento, senza alcuna penale.

non sono previsti pacchetti prepagati o abbonamenti vincolanti. Il paziente è libero di interrompere il percorso in qualsiasi momento, senza alcuna penale. Vantaggi fiscali: essendo prestazioni sanitarie certificate, tutte le sedute sono detraibili ai fini fiscali.

essendo prestazioni sanitarie certificate, tutte le sedute sono detraibili ai fini fiscali. Supporto costante: un team dedicato è disponibile 7 giorni su 7 per assistere gli utenti in ogni fase, dalla prenotazione alla gestione amministrativa.

Un nuovo punto di riferimento per la salute mentale dei milanesi

L’integrazione del servizio in presenza permette di affrontare le sfide emotive tipiche della vita metropolitana con strumenti solidi e certificati. Grazie alla capillarità dei professionisti su tutto il territorio milanese e al rigore clinico del centro medico, Serenis a Milano si pone come una risorsa accessibile e sicura per chiunque desideri rimettere al centro il proprio benessere mentale attraverso l’incontro dal vivo.

L . M.