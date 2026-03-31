Un filo blu che unisce la città: la mobilitazione di Centrale District 2 aprile/Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo

Nel quartiere saranno posizionati dei display con nastro blu da tagliare e indossare a piacere come simbolo di attenzione e supporto

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 marzo 2026 – Anche quest’anno Centrale District aderisce alla Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, in programma giovedì 2 aprile, promuovendo un’iniziativa diffusa di sensibilizzazione sul territorio.

In ogni reception di hotel, attività commerciale, scuola o abitazione che aderisce all’iniziativa, sarà posizionato un display con un nastro blu, colore scelto dall’ONU per richiamare l’attenzione sul tema dell’autismo: chiunque potrà tagliarne un pezzetto e trasformarlo in un braccialetto, una spilla o una collana da indossare come simbolo di sensibilità e supporto.

Come ogni anno, l’iniziativa sarà affiancata dall’illuminazione di blu delle facciate degli alberghi aderenti, tra le quali il Best Western Hotel Madison, NYX Hotel Milan, Duo Milan Porta Nuova, a Tribute Portfolio Hotel, Hyatt Centric Milan Centrale.

In Italia, oltre 500.000 persone sono nello spettro autistico, mentre a livello globale si stima che 1 persona su 100 rientri nello spettro: dati che evidenziano quanto sia fondamentale continuare a promuovere consapevolezza e inclusione.

“Sono orgogliosa che Centrale District abbia scelto di aderire anche quest’anno alla Giornata del 2 aprile – commenta Camilla Doni, del board di Centrale District, tra i proprietari del Best Western Hotel Madison – Come albergatori ci rivolgiamo a persone in arrivo da tutto il mondo e portatrici di differenze da comprendere e valorizzare nello spirito di un’inclusione a 360 gradi. Invitiamo cittadini, ospiti e operatori a partecipare attivamente all’iniziativa, indossando il blu e contribuendo a diffondere un messaggio di attenzione e supporto verso le persone nello spettro autistico.”

Redazione