ABModelexpo 2026- Mostra modellistica abbiatense – Ex convento dell’Annunciata dal 19 al 26 Aprile 2026

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 5 aprile 2026 – Anche questo anno si svolgerà la manifestazione modellistica AbmodelExpo sostenuta dalla Pro Loco Abbiategrasso APS e dedicata al mondo del modellismo statico. Si svolgerà nella storica sede dell’ex convento dell’Annunciata di Abbiategrasso (MI), In Via Pontida, dal 19 al 26 Aprile.
Una speciale sezione dedicata all’Archeologia navale ricostruttiva ed uno speciale meeting della sezione della Federazione
modellistica navale nazionale: Navimodel le novità tecniche.
Altra importantissima novità: grande coinvolgimento delle atttività commercilali della Città. Circa 100 vetrine esporranno un modello ed uu indizio per il gioco di caccia al tesoro ideato dalla Pro Loco abbiatense che durerà dall’11 al 25 Aprile 2026.
Redazione