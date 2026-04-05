In Duomo l’Arcivescovo di Milano ha presieduto il Pontificale di Pasqua

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 aprile 2026 – «I discepoli cercano [Gesù] nella direzione sbagliata. Cercano un morto (…). Maria insiste nel rimanere presso il sepolcro e perciò ascolta la voce che la chiama a cambiare orientamento, a rivolgersi in un’altra direzione; Maria, così convertita, incontra Gesù vivo, risorto, principio di vita nuova»: è a partire da questa centralità di Maria di Magdala nel racconto del Vangelo di Giovanni, che si è sviluppata l’omelia pronunciata poco fa in Duomo dall’Arcivescovo, mons. Mario Delpini, nel Pontificale di Pasqua.

«Nel giorno di Pasqua il Vangelo racconta di una donna incaricata di parlare alla Chiesa – ha proseguito -. La missione che Gesù affida alla donna (…) attraversa tutti i tempi. La comunità dei discepoli, per sapere la verità di Gesù e la rivelazione della gloria della risurrezione, ha bisogno di una donna che parli alla Chiesa».

Con lo sguardo rivolto alla Chiesa delle origini ma anche a quella di oggi, l’Arcivescovo ha sottolineato: «In una Chiesa chiusa in sé stessa (…), c’è bisogno di una donna che dica la verità: la morte è stata vinta, è donata una nuova vita. In una Chiesa indaffarata in iniziative e organizzazioni c’è bisogno di una donna che dica la verità: facciamo festa, esultiamo di gioia (…). In una Chiesa preoccupata di ruoli e di distribuzione di responsabilità c’è bisogno di una donna che dica la verità: siete fratelli, fratelli di Gesù».

Nella Veglia pasquale di ieri sera l’Arcivescovo ha invece puntato il dito contro i potenti della terra, con un evidente riferimento all’attuale situazione mondiale: «È Dio che ha risuscitato Gesù di Nazaret liberandolo dai dolori della morte. È Dio che opera e porta a compimento la sua volontà di salvare tutti. (…) I potenti della terra non lo sanno, non lo vogliono sapere, perciò si danno la morte a vicenda e seminano morte tra la povera gente: operano per la morte, ma Dio dona la vita».

E riflettendo sulla Chiesa che Dio sta costruendo oggi, pensando anche ai catecumeni che durante la Veglia hanno ricevuto il Battesimo, l’Arcivescovo ha sottolineato come questa sia «una Chiesa che canta l’alleluia, una comunità in festa, una Chiesa dove genti diverse si incontrano e si scambiano il segno della pace».

Il cero pasquale acceso nel corso della Veglia di quest’anno ricorda l’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi: la decorazione del cero, preparato dalle sorelle Clarisse del monastero di Milano, è ispirata ai testi poetici del Cantico delle Creature e del Preconio pasquale Ambrosiano.

TRIDUO PASQUALE

Celebrazione della Pasqua di risurrezione

Messa del giorno

Domenica – 5 aprile 2026

Donne che dicano la verità ai discepoli

Maria stava all’esterno, vicino al sepolcro e piangeva (Gv 20,11)

Vanno ancora le donne a piangere al sepolcro, agli innumerevoli sepolcri di cui è ferita la terra? Vanno ancora a piangere ai sepolcri per dire la protesta contro l’intollerabile potere della morte? Vanno ancora a piangere ai sepolcri per attestare di affetti che la morte non può spezzare e dire lo strazio per la smentita di ogni promessa?

Ci sono donne che non hanno più lacrime da versare, perché hanno troppo pianto, perché la morte è stata troppo arrogante, troppo violenta, troppo ingiusta: ecco il dolore muto o gridato di madri e spose e sorelle e figlie copre la terra di una tristezza inguaribile. Che cosa fanno gli uomini? Come possono pensare di procurare tanto dolore?

Ci sono donne che non vanno più al sepolcro a piangere: ritengono la morte un argomento di cattivo gusto, provano ribrezzo al pensiero che la bellezza, ricercata con l’ossessione dell’apparire, si decomponga nella terra o si incenerisca nell’aria.

Ci sono donne che non vanno più a piangere ai sepolcri: ritengono il morire di una persona di famiglia come un fastidio da sbrigare in fretta; molti altri impegni e molti altri pensieri premono e sconsigliano di piangere. Forse hanno imparato troppo dagli uomini della ribalta ad avere a cuore l’efficienza più che gli affetti, la superficialità più che l’intensità, i numeri più che la poesia.

Ci sono donne che non vanno più a pregare per i morti: forse hanno dimenticato come si fa a pregare, forse sono arrabbiate con Dio perché lo ritengono responsabile delle morti e di tutti i mali, forse sono arrabbiate con la Chiesa perché la ritengono una organizzazione maschilista di cui trovano insopportabili i peccati.

Maria, invece… (Gv 20,11)

La pagina del Vangelo di Pasqua si apre con un’avversativa. Come se la donna al sepolcro praticasse una originalità: contesta la lentezza a capire dei discepoli che, dopo essere corsi al sepolcro, se ne tornarono di nuovo a casa, a chiudersi in casa sempre imprigionati nella paura, concreti e realisti, inclini più a credere ai fatti che alle Scritture.

Le lacrime velano lo sguardo di Maria, che cerca conforto o almeno sollievo nella direzione sbagliata: è infatti convinta che il corpo di Gesù sia stato trafugato e vorrebbe almeno la consolazione di rendergli l’ultimo segno di affetto.

Anche le donne, anche i discepoli che, come scrive Giovanni, non avevano ancora compreso la Scrittura, cercano nella direzione sbagliata. Cercano un morto, per fare memoria delle parole, per imitarne l’esempio, per un doveroso segno di riconoscenza.

Maria, però, insiste nel rimanere presso il sepolcro e perciò ascolta la voce che la chiama a cambiare orientamento, a rivolgersi in un’altra direzione; Maria, così convertita, incontra Gesù vivo, risorto, principio di vita nuova, nuovo inizio dell’essere discepoli.

Maria, invece, piange e crede, riceve una missione e va a dire ai miei fratelli: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro (Gv 20,27).

La donna parla alla Chiesa

Nel giorno di Pasqua il Vangelo parla di una donna incaricata di parlare alla Chiesa.

La missione che Gesù affida alla donna non si esaurisce nel compito affidato a Maria di Magdala. Dice piuttosto una missione che attraversa tutti i tempi e interessa tutti i discepoli.

La comunità dei discepoli, per sapere la verità di Gesù e la rivelazione della gloria della risurrezione, ha bisogno di una donna che parli alla Chiesa.

Per annunciare l’esperienza della Pasqua la parola è data alla donna.

In una Chiesa chiusa in sé stessa e complessata di fronte al contesto di indifferenza e di impopolarità, c’è bisogno di una donna che dica la verità: la morte è stata vinta, è donata una nuova vita.

In una Chiesa indaffarata in iniziative e organizzazioni c’è bisogno di una donna che dica la verità: facciamo festa, esultiamo di gioia, lasciamoci prendere dalla commozione di un incontro che cambia la vita.

In una Chiesa preoccupata di ruoli e di distribuzione di responsabilità c’è bisogno di una donna che dica la verità: siete fratelli, fratelli di Gesù, siete introdotti alla familiarità con il Padre, Padre di Gesù e Padre di noi tutti.

Ci saranno anche oggi donne che si convertono all’incontro con Gesù, che vedono il Signore e obbediscono al comando di Gesù di dire alla Chiesa non tanto il loro malumore, non tanto le loro frustrazioni, ma la verità di Gesù?

Ci saranno anche oggi discepoli e comunità che si lascino convincere a credere in Gesù risorto e vivo dalla donna che porta l’annuncio e l’esperienza dell’incontro con Lui?

La Chiesa di oggi come il gruppo dei discepoli di allora ha bisogno di una donna che dica la verità.

Veglia Pasquale

Milano – Duomo – 4 aprile 2026

L’opera di Dio

È Dio che è all’opera. È Dio che crea. È Dio che chiama Abramo. È Dio che libera i figli di Israele dalla schiavitù del male violento e spietato. È Dio che con la sua parola consola, raduna, dà vita, purifica dai peccati. È Dio che è all’opera.

È Dio che ha risuscitato Gesù di Nazaret liberandolo dai dolori della morte.

È Dio che opera e porta a compimento la sua volontà di salvare tutti.

La città è ignara e distratta, ma Dio sta operando e chiama tutti a partecipare della sua vita.

I potenti della terra non lo sanno, non lo vogliono sapere, perciò si danno la morte a vicenda e seminano morte tra la povera gente: operano per la morte, ma Dio dona la vita.

Gli scienziati non lo sanno, non hanno bisogno di saperlo, cercano e cercano perché cresca e cresca la loro conoscenza, per giungere infine a riconoscere di non sapere niente. Ma Dio opera e rivela nel Figlio la sua sapienza, e dona la grazia di essere apostoli per suscitare l’obbedienza della fede in tutte le genti.

I devoti non lo sanno e praticano devozioni ed eseguono riti per convincere Dio a fare qualche cosa. Ma Dio opera per convincere i devoti a vivere l’obbedienza della fede, che riconosce l’opera di Dio.

Uomini e donne smarriti e angosciati percorrono i giorni e si domandano se sia possibile che su questo mondo frantumato e in queste vite tribolate ci sia un Dio potente e misericordioso. Ma Dio opera non come forse si immagina la fantasia umana, ma come ha rivelato nel suo Figlio Gesù che, elevato da terra, attira tutti a sé.

La Chiesa che Dio sta costruendo.

Dio opera nei cieli, sulla terra e sotto terra per vie che gli uomini non sanno.

Ma in questa veglia a noi è dato di contemplare un segno dell’opera di Dio.

Che cosa compie Dio in questa notte di veglia.

Possiamo dire che Dio fa la Chiesa: i catecumeni che per opera di Spirito Santo sono resi partecipi della vita del Cristo, resi figli nel Figlio dicono dell’opera del Padre che fa la Chiesa, la Chiesa di oggi e di domani.

Come sarà la Chiesa che Dio sta facendo in questa veglia e in questo nostro tempo e in questa nostra terra?

La Chiesa che canta l’alleluia

Ecco come è la Chiesa, è un popolo che canta l’alleluia, è una comunità in festa. I catecumeni si sono preparati a questo momento abitati dalla gioia, attratti dalla promessa, animati da un desiderio che Dio ha suscitato in loro. E mentre ci sono battezzati che ignorano la gioia di essere cristiani, mentre ci sono battezzati che chiedono di essere sbattezzati, e ci sono cristiani imbarazzati di essere cristiani, ecco l’opera di Dio: ha suscitato in questi fratelli e sorelle il desiderio di essere cristiani, nella Chiesa cattolica, e desiderano condividere la loro gioia e cantare con tutti noi l’alleluia. La Chiesa che canta l’alleluia, perché Gesù è risorto, è vivo, è dono di vita eterna.

La Chiesa dalle genti

Ecco come è la Chiesa che Dio sta costruendo, è una Chiesa dalle genti. I catecumeni che ricevono il battesimo questa notte vengono da diversi Paesi della terra, hanno percorso lunghi viaggi e spesso hanno storie complicate, ma sono per grazia di Spirito Santo resi un cuore solo e un’anima sola con tutti i credenti, membra vive del corpo di Cristo. E mentre in tanti Paesi della terra i popoli si scontrano, le tribù si odiano, la libertà di praticare la propria fede e la libertà della conversione sono minacciate, i migranti sono respinti come un pericolo, qui in questa nostra Chiesa le genti si incontrano e si scambiano il segno della pace, sono chiamati a gareggiare nello stimarsi a vicenda, sono chiamati a essere servi gli uni degli altri sull’esempio di Gesù, che non è venuto per essere servito, ma per servire.

La Chiesa, un piccolo resto, un popolo in cammino.

Ecco come è la Chiesa, è un popolo in cammino. Hanno ricevuto dalle donne il comando dell’angelo della risurrezione: ecco, vi precede in Galilea.

Sono un piccolo gruppo di uomini, un numero incompleto, intimoriti di fronte a un ambiente ostile, con buone ragioni per essere pentiti per la loro infedeltà e per aver abbandonato il Maestro nella tragedia della passione.

E ricevono l’ordine di andare.

Vanno con le incertezze e i dubbi per un annuncio troppo oltre i loro pensieri, ma devono andare; vanno con la consapevolezza di non essere degni dell’amicizia di Gesù e di non essere all’altezza della missione di custodire e annunciare la verità di Gesù, ma devono andare.

Ecco come è la Chiesa che Dio costruisce: una Chiesa umile, pellegrina, determinata a obbedire alla voce dell’angelo della risurrezione.

Questo è il segno dell’opera di Dio: la Chiesa che canta l’alleluia, che è edificata da tutte le genti, che obbedisce con umiltà e determinazione all’angelo della Risurrezione.