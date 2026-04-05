Rissa nella notte a Casalpusterlengo, tre feriti: uno in codice rosso

(mi-lorenteggio.com) Casalpusterlengo, 5 aprile 2026 – Notte di Pasqua di sangue a Casalpusterlengo, dove nella notte di Pasqua, intorno alle ore 2.00, è scoppiata un violenta rissa, che ha visto come bilancio tre feriti: un 19enne, un 21 enne e un altro ventenne.

Sul posto sono giunte due automediche, un’ambulanza della Croce Rossa Codogno, una della Croce di Casale e una della Croce Rossa di Lodi. Un ferito è stato trasportato in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia, con ferite d’arma da taglio, uno in codice giallo all’ospedale di Cremona e uno in codice verde all’ospedale di Codogno.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della locale stazione e quelli della Compagnia di Codogno, che indagano per ricostruire l’accaduto.