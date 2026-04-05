Valanga a Fleckistock: due feriti scialpinisti lecchesi gravi

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 5 aprile 2026- Sabato 4 aprile 2026, poco prima delle 15:00, si è verificato un grave incidente da valanga durante la salita del Couloir Sickinelli sul monte Fleckistock. Tre uomini di nazionalità italiana stavano salendo quando una valanga a lastroni si è staccata.

I due alpinisti in testa alla cordata sono stati travolti dalla valanga, trascinati per circa 200 metri fuori dal couloir. Il terzo alpinista, che si trovava più in basso, è riuscito a mettersi in salvo autonomamente e non è stato sepolto.

Entrambi gli alpinisti coinvolti nella valanga hanno riportato gravi ferite, uno dei quali in modo critico. Sono stati soccorsi dal Soccorso Alpino e dall’elisoccorso Rega e trasportati in elicottero in un ospedale fuori dal cantone.

Le cause della valanga sono oggetto di indagine da parte della Polizia Cantonale di Uri. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato le seguenti organizzazioni: Rega, Soccorso Alpino Svizzera Centrale, Swiss Helicopter AG e la Polizia Cantonale di Uri.

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