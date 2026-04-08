Crisi Freudenberg di Rho, Ursula von der Leyen risponde al M5S. On.Pedullà, Di Marco e Pizzighini: “Non basta”

(mi-lorenteggio.com) Rho, 8 aprile 2026 – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è intervenuta sulla crisi dell’impianto industriale Freudenberg di Rho, con una lettera inviata all’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Gaetano Pedullà, che ha portato il caso a Bruxelles dopo essere intervenuto nei mesi scorsi ad uno dei numerosi presidi a difesa dei lavoratori, insieme all’on. Chiara Appendino e i consiglieri regionali lombardi Nicola Di Marco e Paola Pizzighini.

Quella della Freudenberg di Rho è infatti la prima vera crisi aziendale innescata dai dazi statunitensi sull’industria europea.

Nella sua lettera, von der Leyen, riconosce che casi come quello di Rho si inseriscono nelle sfide sulla competitività e sulla tenuta sociale del modello europeo, richiama l’accordo commerciale UE‑USA per ristabilire stabilità nel commercio transatlantico e cita gli strumenti europei disponibili (Fondo di adeguamento alla globalizzazione, Fse Plus, rete Enterprise Europe, Access2Markets).

“Troppo poco – la reazione di Pedullà – anche se con questa lettera la Commissione ha ammesso che la vicenda Freudenberg non è un episodio locale, ma il risultato delle scelte di politica commerciale italiana, europea e statunitense. L’Europa, dunque, non può limitarsi al monitoraggio: servono misure concrete per impedire che aziende sane chiudano e delocalizzino, lasciando a terra lavoratori e comunità”.

Per la consigliera regionale Paola Pizzighini “dalla lettera si evincono strumenti giusti, ma la realtà è ben lontana e le aziende continuano a chiudere. Una multinazionale non può andarsene e delocalizzare senza assumersi responsabilità sociali e industriali nei confronti del territorio che l’ha ospitata. La crisi Freudenberg, se accettata passivamente, rischia di creare un precedente pericolosissimo per tutto il Paese”.

Il capogruppo M5S in Regione Lombardia, Di Marco, ha chiesto dunque a Regione e Governo di attivarsi immediatamente con la Commissione europea per tutelare i 42 lavoratori e garantire una prospettiva produttiva all’area di Rho. “Il Movimento – ha aggiunto – continuerà a seguire la vertenza e a sollecitare Bruxelles perché dalle parole si passi a interventi rapidi e verificabili”.

Il Movimento 5 Stelle proseguirà nel monitoraggio della vertenza Freudenberg e nel confronto con la Commissione europea, affinché le rassicurazioni contenute nella lettera della Presidente si traducano in azioni concrete a tutela dei lavoratori e del territorio.