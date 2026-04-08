FABBRICA DESIGN WEEK – TORNA LA III EDIZIONE DELLA RASSEGNA CHE UNISCE UN FESTIVAL DI MUSICA ELETTRONICA A IMPORTANTI MOSTRE DI DESIGN 

21/25 aprile dalle 10:30 alle 22:30

26 aprile dalle 10:30 alle 18.00

accesso libero

FDW Music Festival

a cura di Lele Sacchi e Eric Galiani

MAIN STAGE

Seth Troxler, Ben Klock, Moodymann, Adiel, Toy Tonics Jam (ft Sam Ruffillo, Tonno Disko,

Kapote &more), Ciao Discoteca Italiana, Lele Sacchi, Fabio Monesi, Turbojazz, Dario Lem

THE SCENE STAGE

Damianito, Dj Suspect, Ensi, Mista P, MadKid, Rae

DISCO COUNTER STAGE

Crew locali

closing party FDW con m2o Morning Club open air

21, 22,24 aprile dalle 18:00 alle 00:00

23,25 aprile dalle 18:00 all’ 1:00

26 aprile dalle 10:00 alle 16:00

Dal mercoledì al sabato:Ingresso gratuito fino alle 21:00 previa registrazione

L’All Night Ticket è disponibile su XCEEDal costo di 3 euro.

L’accesso è garantito fino a esaurimento della capienza consentita

Milano, 8 aprile 2026 – In occasione di Design Week, dal 21 al 26 aprile Fabbrica del Vapore rinnova il suo impegno nella promozione del design, dell’arte e della musica contemporanea con la terza edizione di “FABBRICA DESIGN WEEK – FDW”. L’evento si articola in una serie di esposizioni e installazioni, dedicate alla sperimentazione progettuale e alla ricerca, e in un festival musicale a cura di Lele Sacchi e Eric Galiani, che vedrà esibirsi alcuni tra i più interessanti artisti della scena elettronica internazionale.

Saranno 5000 i metri quadri di superficie espositiva coperta di Fabbrica del Vapore per “CONTINUUM, archivi, trasformazioni e visioni del progetto” il titolo scelto che raccoglie tutti i progetti espositivi di Fabbrica del Vapore, proponendosi come collettore per università, scuole, associazioni, collettivi e designers indipendenti e 5000 mq di superficie all’aperto dove risuoneranno le atmosfere create da alcuni tra i nomi più interessanti della scena elettronica internazionale.

Il progetto si conferma un appuntamento unico nel palinsesto del Fuorisalone, capace di far dialogare le avanguardie del design internazionale con le sonorità più ricercate della musica elettronica negli spazi di Fabbrica del Vapore a Milano. Tra importanti esposizioni curatoriali e una line up di artisti di rilievo mondiale, l’evento – che si avvale del patrocinio del Comune di Milano – si propone come un hub multidisciplinare dove convivono design e l’energia del dancefloor.

Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano: “Fabbrica Design Week rappresenta un esempio virtuoso di come Milano sappia valorizzare i propri spazi culturali trasformandoli in luoghi di incontro tra discipline, generazioni e linguaggi diversi. La Fabbrica del Vapore si conferma un presidio fondamentale per la creatività contemporanea, capace di accogliere e promuovere tanto la ricerca progettuale quanto le espressioni musicali più innovative. In occasione della Design Week, iniziative come questa contribuiscono a rafforzare il ruolo internazionale della città come capitale del design e laboratorio aperto alla sperimentazione e ai giovani talenti.”

Il viaggio tra le esposizioni si apre con Fabbrica del Vapore e CASVA, che portano alla luce il prezioso lavoro d’archivio di Carla De Benedetti, figura cardine della fotografia d’interni e del fotoreportage. Accanto alla memoria storica, si riconferma per il terzo anno la partnership con il Politecnico di Milano, che presenta un nuovo capitolo del progetto INTERDEPENDENCE, il panorama formativo si amplia grazie alla presenza dell’ISIA, con la mostra “ISIA research – New design for a new world“, e della Musashino Art University, impegnata a esplorare i nuovi modi di abitare con “Mobility Fixtures for Unfixed Life“.

Continuano le proposte delle associazioni, che rinnovano il proprio impegno nel settore: DcomeDesign torna ad abitare gli spazi della Fabbrica con “MUTANTI – Corpi, menti, materia in trasformazione“, mentre l’Associazione Culturale Ventura Academy, in sinergia con Dameda, propone una riflessione generazionale con “DESIGN(S) GENERATION“. ASIA DESIGN presenta una mostra collettiva che ha come protagonista “LA NOTTE”.

A completare questo mosaico di visioni è il collettivo ForA, che dà voce al design indipendente curando una rassegna dedicata ai talenti emergenti più originali della scena internazionale.

In questo scenario, Fabbrica Design Week si consolida come un progetto culturale trasversale, capace di unire linguaggi e generazioni diverse per valorizzare il talento giovane, le pratiche artistiche ibride e le nuove frontiere del vivere urbano.

Il piazzale di Fabbrica del Vapore diventa per il terzo anno lo scenario ideale per un Festival di sei giorni dove musica e design si incontrano. Per questa edizione gli artisti si esibiranno su tre palchi pensati per offrire un’esperienza immersiva in ogni sfumatura della musica contemporanea: il Main Stage, cuore pulsante dell’evento dedicato all’elettronica di respiro internazionale; The Scene Stage, punto di riferimento per le sonorità urban e hip hop, e infine un terzo stage, Disco Counter novità di quest’anno volto a valorizzare il fermento delle crew locali.

Spiccano nel cartellone del Main Stage Seth Troxler, artista e icona globale dell’elettronica, Ben Klock, uno dei DJ e produttori techno più influenti al mondo, Moodymann, pioniere della Motor City capace di fondere jazz, blues e house in un’esperienza mistica, Adiel, una delle giovani dj più interessanti e richieste dell’intera scena italiana, TOY TONICS JAM, l’etichetta tedesca di musica funky house e broken beats che propone un set con Kapote, Sam Ruffillo, Tonno Disko, Cleeeo, Tommiboy, e ancora Ciao Discoteca Italiana, collettivo artistico che celebra la cultura pop e cantautorale italiana degli anni ’60-’90, Lele Sacchi, riconosciuto a livello internazionale come una delle icone della scena elettronica house e alternativa italiana, Fabio Monesi, giovane dj milanese, i suoi set dal sound unico, graffiante e deciso, a metà strada tra la house vintage di Chicago e i suoni analogici, Turbojazz, figura chiave della scena underground, noto per fondere soul anni ’70, funk boogie ed elettronica contemporanea, Dario Lem, catalizzatore di radici techno di Detroit e della cultura tedesca.

Parallelamente, il The Scene Stage si sviluppa in quattro appuntamenti: mercoledì 22 in console Damianito, punto di riferimento della scena urban internazionale e vincitore della finale mondiale del Red Bull 3Style, insieme a Mista P, noto DJ performer pugliese e ambassador di DJcity Italia; giovedì 23 spazio alle sonorità dancehall e reggae con Macro Marco e Dj MadKid, affiancati da Ensi, voce di spicco del panorama hip hop italiano; venerdì 24 Akeem guida un contenitore musicale eclettico con Marvely e Rae; sabato 25 chiude Dj Suspect, ambasciatore francese dei dj set in 7 pollici (45 giri) e del groove senza frontiere, insieme a DJ Filo, veterano della consolle, digger e collezionista di vinili, appassionato di sound system e hi-fi vintage, per una serata realizzata in collaborazione con The Mixtape. Filippo Giorgi ha curato la line up del palco The Scene Stage.

Novità di quest’anno è il terzo palco, Disco Counter, che si propone come una vetrina per le migliori crew locali. Uno spazio che introduce il festival con un warm up d’eccezione, a dare voce a questa sinergia Larry Masmero, ricercatore di suoni eclettici che spaziano tra electro, nu-disco e house, a cui si affiancheranno altri protagonisti della scena.

Domenica mattina prenderà vita un’edizione speciale di m2o Morning Club, l’evento firmato da Radio m2o che ha portato il trend del soft clubbing a Milano, poi diffusosi da qui in tutta Italia, e che per la chiusura della Design Week sarà open air, nel piazzale della Fabbrica del Vapore. La line up, di prim’ordine, sarà annunciata a breve sui canali social di Radio m2o e Fabbrica Design Week.

L’ingresso è gratuito dalle ore 18:00 alle 21:00 e per gli eventi di Opening e Closing, mentre l’All Night Ticket è disponibile su XCEED al costo di 3 euro per l’intera durata dell’evento.

Rinnovata la partnership con Radio m2o – punto di riferimento per la musica e la cultura popolare in Italia – per una collaborazione esclusiva che spazierà dalla musica fino ai contenuti digital.

In occasione della Milano Design Week, Fabbrica del Vapore si trasforma in un punto di riferimento per gli amanti del gusto con Food Society, un’area interamente dedicata all’eccellenza dello street food contemporaneo. Food Society nasce con l’obiettivo di offrire una selezione curata dei migliori brand del panorama street food italiano, presentandosi non solo come un’area food, ma come un hub esperienziale dove design, convivialità e gastronomia si incontrano. Tra i protagonisti Meat Crew, realtà specializzata in hamburger gourmet e Mannarino, che porta in scena uno dei simboli più autentici della tradizione pugliese: le bombette. Presente anche Meatball Family, con la sua rivoluzione del concetto di polpetta come protagonista assoluta. Non mancheranno, inoltre, proposte plant-based grazie a Flower Burger, il primo vegan burger concept italiano, esempio concreto di come sostenibilità, estetica e gusto possano convivere in un’unica offerta.

FDW Exhibitions

A cura di Maria Fratelli e Andrea Gianni

21 – 25 aprile dalle 10.30 alle 22.30

26 aprile dalle 10.30 alle 18.30

Fabbrica del Vapore – via Giulio Cesare Procaccini, 4 Milano

In occasione di FDW 2026 Fabbrica del Vapore CASVA produrrà la mostra:

“Carla De Benedetti fotografa: un archivio di case d’autore”

| Albini | Aulenti | BBPR | Boeri | Castiglioni | Citterio | Colombo | Gregotti | Magistretti

Mari | Noorda | Piano | Sottsass | Viganò | Vigo | Zanuso |

a cura di Giampiero Bosoni, Mariella Brenna, Maria Fratelli, Alessandro Morelli, Francesca Picchi.

Allestimento: Andrea Gianni

Consulenza all’allestimento: Ico Migliore

Progetto grafico: Laura Carugati

Media partner: Abitare

Produzione: Fabbrica del Vapore / CASVA / Videomobile

La mostra celebra il percorso di Carla De Benedetti (Milano, 1932 – Sarasota, Florida, 2013), fotografa, reporter e ricercatrice interculturale, le cui immagini hanno saputo raccontare l’architettura, gli interni e le culture del mondo con uno sguardo unico, colto e sensibile.

La mostra trasfigura le pellicole e le fotografie d’archivio presentandole in proiezioni che rendono le stanze a grandezza naturale, consentendo allo spettatore di accedere agli interni d’autore in scala 1:1 prendendo parte al gioco delle ombre e del colore dell’autrice.

I materiali originali e gli strumenti di lavoro corredano la mostra, restituendo la materialità di una professione fatta di oggetti, relazioni e contatti. Testimonianze contemporanee e interviste di autori coevi accompagneranno il visitatore in questi interni visionari.

Dal suo debutto sulle pagine di Casabella, diretta da Ernesto N. Rogers, suo docente al Politecnico, De Benedetti sviluppa un approccio originale: fotografare non semplicemente per documentare, ma per interpretare, valorizzando gli spazi e le scelte progettuali come un vero strumento di narrazione. Formata anche alla Kunstgewerbeschule di Zurigo, applica competenze tecniche e un senso estetico raffinato, lavorando con la luce, i piani dello spazio e il dettaglio come strumenti per guidare l’occhio dello spettatore, trasformando ogni interno in una scenografia viva. A partire dagli anni Sessanta, l’Italia diventa il suo principale campo d’azione, anche grazie alla collaborazione con riviste come Abitare e Casa Vogue, che più di altre raccontano l’innovazione dei costumi e il modo di vivere gli interni. In un contesto caratterizzato dalla vivacità dell’industria del mobile e dall’interesse crescente del pubblico per il design, De Benedetti documenta interni innovativi, valorizzando con lo sguardo del suo obiettivo le realizzazioni di architetti come Franco Albini, Franca Helg, Gae Aulenti e le sperimentazioni di artisti come Nanda Vigo. Le sue fotografie ne esaltano gli aspetti più creativi, cromatici e concettuali, enfatizzando con le ombre portate la qualità degli spazi. Il suo talento viene presto riconosciuto a livello internazionale, portandola a lavorare per numerose testate straniere.

La mostra alla Fabbrica del Vapore mette in luce i suoi lavori più significativi dagli anni ’60 e ’70, quando documenta la trasformazione degli interni italiani: dal gusto borghese tradizionale alle sperimentazioni moderne, dall’introduzione di arredi di design contemporaneo nelle case classiche fino alle nuove tendenze estetiche, anticipando il minimalismo o dialogando con la Pop Art.

All’interno della mostra, le interviste con committenti, amici e colleghi di Carla De Benedetti offrono uno sguardo privilegiato sul suo lavoro. Attraverso le loro testimonianze, emergono tematiche chiave, come il suo approccio all’architettura e la sua profonda comprensione e sensibilità alle culture dell’abitare nel mondo, invitando i visitatori a riflettere sulle storie e le emozioni che ogni scatto racchiude.

Accanto alla fotografia d’interni, la mostra ricorda anche il suo lavoro interculturale come direttrice di “Crocevie del Sud: Vie di Commercio e Cultura”, un progetto UNESCO per lo studio delle Vie della Seta. Tra il 1988 e i dieci anni successivi, De Benedetti documenta le tradizioni e le storie dei popoli di Africa, Penisola arabica e Asia, ampliando il suo archivio con immagini capaci di coniugare lettura estetica e approfondimenti culturali.

Partecipano a Fabbrica Design Week 2026:

Sistema Design del Politecnico di Milano & Casva

INTERDEPENDENCE: past, present, future

Una mostra che riflette sull’interdipendenza tra le diverse dimensioni temporali. Attraverso i progetti sviluppati dagli studenti del Politecnico di Milano e di altre 50 università di design da tutto il mondo, arricchiti dai contributi del CASVA – Centro Alti Studi sulle Arti Visive, l’esposizione esplora come il design possa farsi mediatore tra continuità e cambiamento, eredità e visione, memoria e lungimiranza.

Conferenza Nazionale dei Presidenti e Direttori ISIA

ISIA Roma, Firenze, Pescara e Urbino

ISIA research – New design for a new world.

MUSASHINO ART UNIVERSITY ・CLEANUP・ SPD-SCUOLA POLITECNICA DI DESIGN

Mobility Fixtures for Unfixed Life

a cura del Prof. KAZUHIKO YAMAZAKI

CLEANUP Corporation e la Musashino Art University esplorano il futuro dell’abitare attraverso il progetto Future Kitchen. Sviluppata attorno al tema “Unfixed Life”, la mostra presenta tre prototipi denominati “Mobility Fixtures“, che ripensano gli elementi domestici proponendo stili di vita più flessibili. Il percorso è arricchito da un workshop, realizzato in collaborazione con la Scuola Politecnica di Design, volto ad analizzare il potenziale globale e le evoluzioni del concetto di “Unfixed Life”.

DcomeDesign

MUTANTI – Corpi, menti, materia in trasformazione

a cura di: Anty Pansera

Progettare è mutare. “MUTANTI” nasce dall’urgenza di raccontare la trasformazione come condizione intrinseca del progetto contemporaneo. Per DcomeDesign, questo significa abitare il cambiamento attraversando generazioni, materiali, linguaggi e visioni. I progetti in mostra esprimono esiti compiuti ma aperti a nuove interpretazioni, in un equilibrio tra dimensione materica e intelligenza progettuale. Un progetto di Patrizia Sacchi.

DÀMEDA e ASSOCIAZIONE CULTURALE VENTURA ACADEMY

DESIGN(S) GENERATION

a cura di: Simone Micheli Simona Ventura e Giovanni Terzi

Dàmeda mette in dialogo diverse generazioni di progettisti. La mostra espone il divano disegnato da Simone Micheli e il progetto degli studenti del NID, sviluppato in collaborazione con lo studio Simone Micheli Architectural Hero. Insieme alla Ventura Academy di Simona Ventura e Giovanni Terzi, l’esposizione prosegue la riflessione sul passaggio e la trasmissione del sapere progettuale.

ASIA DESIGN MILANO

LA NOTTE

a cura di: ASIA DESIGN MILANO

“Essere progetto” è per ASIA DESIGN MILANO un invito rivolto a tutti, perchè solo insieme si può essere progetto ed uscire dal periodo buio che stiamo vivendo.

La Notte è protagonista grazie agli stati d’animo di designer/artisti, orientali ed occidentali, chiamati ad indagarla. Per vedere la luce si deve attraversare la Notte. Esposizione audace, di notte ed interamente al buio, da vivere solo con la luce del proprio smartphone.

ForA

Reshaping design through global dialogue

ForA sfida le narrazioni convenzionali, curando idee all’avanguardia e creando uno spazio in cui innovazione, riflessione e pratiche emergenti diventano protagoniste. Il nome Föra (dal dialetto milanese: “fuori”) identifica un evento che punta ad aprire le porte di un settore spesso percepito come esclusivo e statico, ridefinendone i confini.

Nel concreto, l’esposizione coinvolgerà diversi designer emergenti internazionali chiamati a reinterpretare l’archetipo della seduta, offrendo una lettura contemporanea di uno degli oggetti fondamentali del design. Attraverso la sperimentazione su materiali, forme e processi, ogni progetto propone un punto di vista unico su come questo elemento iconico possa essere ripensato oggi.

FDW FABBRICA DESIGN WEEK Music Festival

a cura di Lele Sacchi e Eric Galiani

da martedì 21 a domenica 26 aprile 2026

Fabbrica del Vapore – via Giulio Cesare Procaccini, 4 Milano

Sotto la guida di Lele Sacchi, DJ, producer e animatore culturale ed Eric Galiani, produttore di eventi, torna l’atteso festival elettronico FDW26. L’edizione di quest’anno consolida la prestigiosa partnership con Radio m2o e amplia i propri confini con una produzione distribuita su tre palchi.

Il Main Stage ospiterà pesi massimi del calibro di Seth Troxler, Ben Klock, Moodymann e Adiel, Toy Tonics Jam (con Sam Ruffillo, Kapote & more) Fabio Monesi b2b Lele Sacchi, Dario Lem, Turbojazz.

Scene Stage sarà invece il territorio di riferimento per le sonorità di Damianito, Dj Suspect, Mista P, MadKid e Rae. Grande curiosità per l’inedito Disco Counter, che darà spazio al talento di Larry Masmero e ospiterà l’energia di m2o Morning Club, il dj set mattutino firmato da Radio m2o che ha portato la magia del soft clubbing in Italia.

In piena sintonia con la missione di Fabbrica del Vapore, l’esperienza — che unisce mostre e performance sonore — rimane accessibile gratuitamente al pubblico.

TICKETING:

FINO ALLE 21.00: FREE ENTRY fino ad esaurimento posti (disponibilità limitata)

TICKET ALL NIGHT (dalle 18.00 a chiusura): 3€ fino ad esaurimento posti

OPENING PARTY + CLOSING PARTY: FREE ENTRY fino ad esaurimento posti

LINE UP DAY BY DAY

MAIN STAGE

Martedì 21 aprile 20:00 – 00:00 OPENING Ciao Discoteca Italiana

Mercoledì 22 aprile 20.00 – 22.00 Dario Lem / 22.00 – 00.00 Ben Klock b2b Adiel

Giovedì 23 aprile 20.00 – 22.30 Fabio Monesi, Lele Sacchi / 22.30 – 01.00 Seth Troxler

Venerdì 24 aprile 20.00 – 22.00 Turbojazz / 22.00 – 00.00 Moodymann

Sabato 25 aprile 20.00 – 1.00 TOY TONICS JAM feat. Kapote, Sam Ruffillo, Tonno Disko, Cleeeo, Tommiboy

THE SCENE STAGE

Mercoledì 22 aprile 20.00 – 00.00 Damianito, Mista P

Giovedì 23 aprile 20.00 – 00.00 Macro, MadKid, Ensi

Venerdì 24 aprile 20.00 – 00.00 Akeem of Zamunda with Marvely, Rae

Sabato 25 aprile 20.00 – 00.00 The Mixtape Vinyl Night Dj Suspect (FR) + Filo & Guest

DISCO COUNTER – NEW!

Martedì 21 aprile 18.00 – 20.00 ft B Party w Luciano Licchetta, Tami

Mercoledì 22 aprile 18.00 – 20.00 ft Clubber agency w Hylo, Clubber Agency

Giovedì 23 aprile 18.00 – 20.00 ft Bc4c w Andrea Geronzi

Venerdì 24 aprile 18:00 – 20:00 Lily’s Groove feat Larry Masmero

Sabato 25 aprile 18:00 – 20:00 ft Design society w Andy Rosh, NV

Domenica 26 aprile 10:00 – 16:00 Closing Party ft m2o Morning Club – open air event

FOOD & BEVERAGE: Food Society – dove il design incontra il gusto, e il cibo diventa cultura.

Un format che unisce cultura gastronomica e design, dove il cibo diventa esperienza, ricerca e identità.

Meat Crew – Mannarino – Meatball Family – Flower Burger

MAIN PARTNER of FDW MUSIC FESTIVAL

Radio m2o