Gli studi di sviluppo di videogiochi italiani crescono rapidamente e portano storie locali su schermi e console

Milano, 8 aprile 2026 – In Italia allo stato attuale sono numerosi gli studi di sviluppo di videogiochi che propongono agli appassionati storie locali su schermi e console. Il catalizzatore di questa crescita può essere ricondotto all’introduzione nel 2021 di agevolazioni fiscali da parte del governo italiano che ha stabilito un credito d’imposta del 25% per gli sviluppatori, contribuendo non poco a metterli sullo stesso piano dei registi produttori del cosiddetto cinema d’autore.

La crescita degli studi italiani specializzati in videogiochi

Negli ultimi anni in Italia abbiamo assistito ad alcuni interessanti sviluppi da parte delle amministrazioni locali a sostegno dei programmi di accelerazione per le startup di videogiochi. Ad esempio il Comune di Bologna e la Regione Lazio, hanno investito fondi pubblici per finanziare questi nuovi imprenditori, al fine di consentirgli la realizzazione di veri e propri cortometraggi da vivere intensamente sulle console di gioco.

Nell’era del multiplayer, oltre al blackjack online per gli amanti dei casinò, c’è dunque la possibilità di optare per un cambiamento nelle preferenze dei giochi, cimentandosi in quelli che riescono a coniugare alla perfezione fiction e realtà, regalando dei veri e propri film in cui gli utenti interessati possono interagire con altri direttamente sullo schermo della TV oppure tramite le suddette piattaforme aggiuntive di ultima generazione.

Questi videogiochi sviluppati da studi italiani sono infine davvero sorprendenti in termini di grafica; infatti, basta solo guardare le strutture architettoniche della città in cui l’evento si svolge, per rendersi conto della loro naturalezza e similitudine con quelle realmente esistenti e tali da essere considerate dai registi cinematografici per creare scene di particolare effetto nei film proiettati nelle sale.

I videogiochi proposti dai più rinomati studi di produzione italiani

Tutti gli appassionati di videogiochi oggi possono divertirsi entrando virtualmente in mondi nuovi appositamente sviluppati da rinomati studi di produzione per console. Gli utenti hanno quindi l’opportunità di trovare il gioco consone ai propri gusti ovvero quello con commoventi avventure narrative, con caotiche arcade fino a grandi battaglie, tutti da vivere singolarmente o da condividere con la persona seduta accanto. Il vasto e complesso mondo dei videogiochi del resto ha sempre amato trasformare le città facendole diventare territori con battaglie e scenari surreali.

Londra ad esempio è stata etichettata come la patria di Assassin’s Creed Syndicate, Parigi quella di Unity, Tokyo è diventa inquietante in Ghostwire mentre New York la metropoli di Spider-Man. Proprio per seguire questo filone audiovisivo, alcuni tra i più noti studi specializzati nella produzione di videogiochi basati su storie reali e ambientate in contesti locali, ne hanno sviluppati un congruo numero riscuotendo subito un enorme successo. Un esempio è quello denominato Stonemachia e ambientato in una Milano in cui il mondo reale si fonde con quello virtuale.

La comparsa di Milano sui videogiochi italiani

Il capoluogo meneghino seppur famosissimo per essere la capitale della moda europea, raramente ha trovato spazio nei videogiochi. Tuttavia, un ruolo centrale di recente lo ha assunto in Stonemachia, sviluppato dal team indipendente italiano denominato Crossfall Games. Nello specifico sulle console Milano è la matrice da cui nasce il gioco stesso, insieme alla bizzarra e apparentemente insensata idea che il protagonista possa essere un pezzo degli scacchi amante dei combattimenti.

L’ambientazione è a Medhelan, ossia in una versione distorta della città reale in cui gli appassionati possono immergersi in un’avventura per esplorare un mondo sconvolto dalla Piaga degli Angeli, vestendo i panni di Zefiro cioè un pedone capace di trasformarsi in altri pezzi degli scacchi. Il tutto è molto adrenalinico e sorprendente, e offre la possibilità di affrontare eserciti dei suddetti angeli trasformati in statue oppure oggetti ispirati all’arte, all’architettura e al folklore italiano.

Come in tutti i videogiochi, anche in Stonemachia per i giocatori che lo scelgono, è necessario dimostrare le proprie abilità ed affrontare sempre ogni situazione con il massimo tempismo. A margine vale la pena aggiungere che col passar del tempo, Milano è diventata solo una parte dell’ambientazione del videogioco; infatti, pur conservando il nome di Medhelan, ossia l’antico appellativo celtico della città, gli utenti possono anche combattere in cima alla Basilica di San Marco a Venezia oppure su quella di Santa Maria del Fiore a Firenze o ancora esplorare molti altri scenari ispirati all’architettura italiana, e che in ogni caso regalano un mix tra realtà, storia e fantasia e soprattutto tanta adrenalina a grandi e piccini.