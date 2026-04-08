MILANO MARATHON 2026: LUDOVICA BIZZAGLIA CORRE INSIEME A WEWORLD IL 12 APRILE PER DIRE NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 aprile 2026 – Domenica 12 aprile, in occasione della Milano Relay Marathon 2026, WeWorld rinnova il proprio impegno nella lotta contro la violenza di genere, in tutte le sue forme.

Al fianco di WeWorld correrà anche l’attrice Ludovica Bizzaglia, con la squadra Sognare in Grande,unendo forza e determinazione per un obiettivo importante: contribuire a costruire un futuro libero dalla violenza di genere, dove donne e ragazze possano crescere libere di scegliere e di sognare in grande.

Correre con WeWorld significa prendere posizione. Ogni chilometro percorso contribuirà a sostenere l’impegno dell’organizzazione che prende forma negli Spazi Donna WeWorld, luoghi sicuri di ascolto e accoglienza per tante donne e ragazze in situazioni di difficoltà o violenza, ma anche nel lavoro quotidiano di WeWorld al fianco delle giovani generazioni, soprattutto nelle periferie italiane, dove le condizioni economiche e sociali spesso limitano l’accesso alle opportunità. In particolare, WeWorld si impegna a portare bambine e ragazze al centro: garantendo accesso all’educazione, rafforzando consapevolezza e diritti e costruendo spazi in cui possano crescere libere da stereotipi e discriminazioni, immaginando il proprio futuro senza limiti.

La maratona diventa così un’occasione per coinvolgere l’intera cittadinanza e sensibilizzare su un fenomeno urgente e ancora troppo diffuso, promuovendo azioni concrete di cambiamento, attraverso un gesto semplice come la corsa.