Salinari (Fdi): “Più sicurezza per Baggio e Muggiano, risultato concreto”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 aprile 2026 – Grazie alle continue denunce e segnalazioni portate avanti con determinazione sul territorio, saranno attivati presìdi mobili della Polizia di Stato e dei Carabinieri nei quartieri di Baggio e Muggiano.

Lo dichiara Antonio Salinari, coordinatore di Fratelli d’Italia del Municipio 7: “È un risultato concreto ottenuto grazie al lavoro costante e alla pressione esercitata affinché venissero ascoltate le richieste dei cittadini. La decisione è stata assunta oggi dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito dal Prefetto insieme ai vertici territoriali delle Forze di Polizia.”

“I presìdi mobili – prosegue Salinari – sono stati attivati per garantire una presenza ancora più capillare delle Forze dell’Ordine, con particolare attenzione alle aree verdi, spesso teatro di episodi di degrado. L’obiettivo è prevenire e contrastare con tempestività fenomeni di illegalità, reati predatori e situazioni che minano la sicurezza dei cittadini.”

“I presìdi mobili – conclude Salinari – rappresenteranno un punto di riferimento immediato per la cittadinanza. Continueremo a vigilare affinché questo impegno si traduca in risultati concreti e duraturi per il territorio.”