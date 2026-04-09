IL 19 APRILE CASTELLANZA VA DI CORSA:TORNA LA LIUC RUN TRA SPORT, COMUNITÀ E BENESSERE

(mi-lorenteggio.com) Castellanza, 9 aprile 2026 – È stata presentata nella suggestiva cornice di Villa Jucker la terza edizione della Liuc Run,

la manifestazione podistica che domenica 19 aprile tornerà ad animare strade e parchi

cittadini.

La Liuc Run è un appuntamento che, anno dopo anno, si consolida ed è tra i più attesi del

territorio, perché capace di coniugare sport, partecipazione e spirito di comunità.

L’iniziativa è promossa da Sport Più in collaborazione con l’Università Liuc e rientra nel

circuito Running People. Lo ha affermato anche Roberto Scazzosi, presidente di Bcc di

Busto Garolfo e Buguggiate, partner che accompagna il progetto fin dagli albori di

Running People: «La Liuc Run anno dopo anno è cresciuta, diventando sempre più

importante e sempre più partecipata. Eventi come questo generano entusiasmo, portano

persone sul territorio, valorizzano i luoghi e creano un clima positivo che è fondamentale

anche per lo sviluppo sociale ed economico. Rappresenta un’occasione per stare insieme,

per vivere il territorio in modo positivo, per promuovere sani stili di vita e per rafforzare quel

senso di appartenenza che è fondamentale per la crescita e la coesione della nostra

comunità. Come banca di credito cooperativo, il nostro ruolo non è solo quello di sostenere

l’economia locale, ma anche quello di essere vicini alle persone, alle associazioni, alle

scuole, alle realtà sportive e a tutte quelle iniziative che contribuiscono a rendere il

territorio più vivo, partecipato e solidale». Concetti ribaditi anche dal vicepresidente di

Bcc Annibali Bernasconi: «Le corse di Running people sono tutte belle – ha spiegato –

perché non c’è solo competizione, ma anche valori umani che sono molti cari anche alla

nostra realtà».

Tre gare, un’unica energia

La Liuc Run si presenta con tre diverse competizioni, pensate per coinvolgere ogni livello

di preparazione: la gara competitiva Fast Fidal da circa 10 chilometri, la versione non

competitiva cronometrata sulla stessa distanza e la Family Run di 5 chilometri.

I percorsi attraverseranno il tessuto urbano e sei parchi cittadini tra Castellanza e

Legnano, offrendo un’esperienza immersiva tra natura e città. Un tracciato «lineare ma

dinamico», lo ha definito il responsabile Marco Milanesi, capace di alternare leggerezza e

ritmo, senza rinunciare al piacere della corsa.

Sport e formazione, un legame sempre più forte

«Lo sport non è solo competizione, ma anche crescita personale». È questo il messaggio

di Roberto Grassi, vicepresidente e amministratore delegato dell’ateneo. Grassi ha

poi aggiunto: «La Liuc è protagonista di questa importante iniziativa, che apre l’Università

al territorio ed è uno dei tanti esempi concreti dell’attenzione che dedichiamo al mondo

dello sport. Basti pensare al programma per studenti – atleti, alle borse di studio e alle

tante proposte dell’Associazione Liuc Sport. Per l’edizione 2026 della Run siamo felici di

poter ampliare il nostro coinvolgimento attraverso la giornata del sabato, nella quale

l’Università resterà aperta per le iscrizioni alla corsa, ma anche per sperimentare alcune

specialità sportive e per momenti di convivialità». Grande soddisfazione anche da parte

del Comune di Castellanza. Claudio Merati, assessore allo Sport ha messo in evidenza

che «le iniziative sportive come le corse del circuito Running People contribuiscono a

superare i confini e vincere i campanilismi, oltre che ha rafforzare il senso di comunità».

Un weekend da vivere di corsa

La Liuc Run non si esaurisce nella giornata di gara. Il week end sarà, infatti, animato da

attività collaterali: dal nordic walking, alle sessioni di allenamento del sabato, fino ai

momenti di aggregazione della domenica, con premiazioni dedicate ai gruppi più

numerosi. «Ma anche ai più giovani – ha dichiarato il presidente di Sport Più Stefano

Colombo – Abbiamo aperto il 2026 con una serie di appuntamenti dedicati alle Olimpiadi

invernali di Milano Cortina e abbiamo lanciato un concorso dedicato ai giovani studenti.

Siamo riusciti a coinvolgere 32 classi e oltre 600 alunni delle scuole primaria sul tema

della Città del futuro e dell’inclusione e abbiamo ricevuto 40 elaborati che domenica, al

termine della gara premieremo. Per noi far correre le persone nelle nostre città significa

anche far correre e far crescere la cultura e l’amore per il nostro territorio a partire dai più

giovani».

Salute e prevenzione al centro

Accanto alla corsa, ampio spazio sarà dedicato al benessere grazie alla presenza del

partener Humanitas Mater Domini. «Ai runner verranno offerti servizi gratuiti, dai massaggi

post-gara alle consulenze sulla postura, fino ai controlli di pressione e saturazione.

Un’occasione concreta per sensibilizzare alla prevenzione e promuovere uno stile di vita

sano», come sottolineato dalla direttrice generale Laura Di Dio.

Sport, energia del territorio

La Liuc Run, come le altre gare del circuito Running People, si conferma anche come

momento di coesione, grazie al coinvolgimento di associazioni, scuole e imprese locali.

«E’ un progetto condiviso – ha dichiarato Mimmo Ditto di Soevis – apprezzato perché

capace di intrecciare sport e cultura».

Senza dimenticare la solidarietà: correre la Liuc Run significa compiere anche un gesto

concreto a sostegno dell’associazione castellanzese Solidarietà Famigliare.

Appuntamento alla partenza: iscrizioni aperte

La Liuc Run si conferma così come un’esperienza capace di trasformare ogni passo in un

momento di condivisione, energia e partecipazione. L’appuntamento è per domenica 19

aprile 2026 a Castellanza. Una giornata da vivere insieme, all’insegna dello sport e della

comunità.