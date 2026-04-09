IL 19 APRILE CASTELLANZA VA DI CORSA:TORNA LA LIUC RUN TRA SPORT, COMUNITÀ E BENESSERE

(mi-lorenteggio.com) Castellanza, 9 aprile 2026 – È stata presentata nella suggestiva cornice di Villa Jucker la terza edizione della Liuc Run,
la manifestazione podistica che domenica 19 aprile tornerà ad animare strade e parchi
cittadini.
La Liuc Run è un appuntamento che, anno dopo anno, si consolida ed è tra i più attesi del
territorio, perché capace di coniugare sport, partecipazione e spirito di comunità.
L’iniziativa è promossa da Sport Più in collaborazione con l’Università Liuc e rientra nel
circuito Running People. Lo ha affermato anche Roberto Scazzosi, presidente di Bcc di
Busto Garolfo e Buguggiate, partner che accompagna il progetto fin dagli albori di
Running People: «La Liuc Run anno dopo anno è cresciuta, diventando sempre più
importante e sempre più partecipata. Eventi come questo generano entusiasmo, portano
persone sul territorio, valorizzano i luoghi e creano un clima positivo che è fondamentale
anche per lo sviluppo sociale ed economico. Rappresenta un’occasione per stare insieme,
per vivere il territorio in modo positivo, per promuovere sani stili di vita e per rafforzare quel
senso di appartenenza che è fondamentale per la crescita e la coesione della nostra
comunità. Come banca di credito cooperativo, il nostro ruolo non è solo quello di sostenere
l’economia locale, ma anche quello di essere vicini alle persone, alle associazioni, alle
scuole, alle realtà sportive e a tutte quelle iniziative che contribuiscono a rendere il
territorio più vivo, partecipato e solidale». Concetti ribaditi anche dal vicepresidente di
Bcc Annibali Bernasconi: «Le corse di Running people sono tutte belle – ha spiegato –
perché non c’è solo competizione, ma anche valori umani che sono molti cari anche alla
nostra realtà».
Tre gare, un’unica energia
La Liuc Run si presenta con tre diverse competizioni, pensate per coinvolgere ogni livello
di preparazione: la gara competitiva Fast Fidal da circa 10 chilometri, la versione non
competitiva cronometrata sulla stessa distanza e la Family Run di 5 chilometri.
I percorsi attraverseranno il tessuto urbano e sei parchi cittadini tra Castellanza e
Legnano, offrendo un’esperienza immersiva tra natura e città. Un tracciato «lineare ma
dinamico», lo ha definito il responsabile Marco Milanesi, capace di alternare leggerezza e
ritmo, senza rinunciare al piacere della corsa.
Sport e formazione, un legame sempre più forte
«Lo sport non è solo competizione, ma anche crescita personale». È questo il messaggio
di Roberto Grassi, vicepresidente e amministratore delegato dell’ateneo. Grassi ha
poi aggiunto: «La Liuc è protagonista di questa importante iniziativa, che apre l’Università
al territorio ed è uno dei tanti esempi concreti dell’attenzione che dedichiamo al mondo
dello sport. Basti pensare al programma per studenti – atleti, alle borse di studio e alle
tante proposte dell’Associazione Liuc Sport. Per l’edizione 2026 della Run siamo felici di
poter ampliare il nostro coinvolgimento attraverso la giornata del sabato, nella quale
l’Università resterà aperta per le iscrizioni alla corsa, ma anche per sperimentare alcune
specialità sportive e per momenti di convivialità». Grande soddisfazione anche da parte
del Comune di Castellanza. Claudio Merati, assessore allo Sport ha messo in evidenza
che «le iniziative sportive come le corse del circuito Running People contribuiscono a
superare i confini e vincere i campanilismi, oltre che ha rafforzare il senso di comunità».
Un weekend da vivere di corsa
La Liuc Run non si esaurisce nella giornata di gara. Il week end sarà, infatti, animato da
attività collaterali: dal nordic walking, alle sessioni di allenamento del sabato, fino ai
momenti di aggregazione della domenica, con premiazioni dedicate ai gruppi più
numerosi. «Ma anche ai più giovani – ha dichiarato il presidente di Sport Più Stefano
Colombo – Abbiamo aperto il 2026 con una serie di appuntamenti dedicati alle Olimpiadi
invernali di Milano Cortina e abbiamo lanciato un concorso dedicato ai giovani studenti.
Siamo riusciti a coinvolgere 32 classi e oltre 600 alunni delle scuole primaria sul tema
della Città del futuro e dell’inclusione e abbiamo ricevuto 40 elaborati che domenica, al
termine della gara premieremo. Per noi far correre le persone nelle nostre città significa
anche far correre e far crescere la cultura e l’amore per il nostro territorio a partire dai più
giovani».
Salute e prevenzione al centro
Accanto alla corsa, ampio spazio sarà dedicato al benessere grazie alla presenza del
partener Humanitas Mater Domini. «Ai runner verranno offerti servizi gratuiti, dai massaggi
post-gara alle consulenze sulla postura, fino ai controlli di pressione e saturazione.
Un’occasione concreta per sensibilizzare alla prevenzione e promuovere uno stile di vita
sano», come sottolineato dalla direttrice generale Laura Di Dio.
Sport, energia del territorio
La Liuc Run, come le altre gare del circuito Running People, si conferma anche come
momento di coesione, grazie al coinvolgimento di associazioni, scuole e imprese locali.
«E’ un progetto condiviso – ha dichiarato Mimmo Ditto di Soevis – apprezzato perché
capace di intrecciare sport e cultura».
Senza dimenticare la solidarietà: correre la Liuc Run significa compiere anche un gesto
concreto a sostegno dell’associazione castellanzese Solidarietà Famigliare.
Appuntamento alla partenza: iscrizioni aperte
La Liuc Run si conferma così come un’esperienza capace di trasformare ogni passo in un
momento di condivisione, energia e partecipazione. L’appuntamento è per domenica 19
aprile 2026 a Castellanza. Una giornata da vivere insieme, all’insegna dello sport e della
comunità.