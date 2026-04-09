MANTOVA FIORITA 2026, DUE GIORNI DI EVENTI TRA NATURA, ARTE E INTRATTENIMENTO

Mantova, 9 aprile 2026 – Non solo fiori, ma un’intera città in festa. In occasione di Mantova Fiorita 2026, in programma sabato 11 e domenica 12 aprile, il centro storico si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove alla tradizionale mostra mercato florovivaistica si affianca un ampio calendario di eventi collaterali pensati per un pubblico trasversale.

Oltre 50 espositori animeranno le principali piazze – da Piazza Sordello a Piazza delle Erbe, passando per Piazza Broletto e Via Broletto – mentre installazioni scenografiche, spettacoli itineranti e attività creative contribuiranno a costruire un’esperienza immersiva tra natura e intrattenimento.

Tra i protagonisti dell’allestimento urbano, le Vetrine Fiorite, che coinvolgono i commercianti già nei giorni precedenti, e il “Cuore di Mantova Fiorita”, installazione simbolo collocata in Piazza Broletto e destinata a diventare uno degli scorci più fotografati del weekend. Nella stessa piazza trova spazio anche il Flower Ring, una cornice floreale pensata per il pubblico e per la condivisione social dell’evento.

L’esperienza si arricchisce con scenografie spettacolari come lo Zoo Verde, con animali realizzati attraverso elementi naturali, particolarmente rivolto a famiglie e bambini.

Originale anche la proposta di “Fiori e Motori” in Piazza Sordello, dove auto d’epoca decorate con composizioni floreali mettono in dialogo estetica automobilistica e natura.

Sul fronte dell’intrattenimento, il centro storico sarà attraversato da performance musicali itineranti: dalla street band La Bandessa, con un repertorio tra funky, swing e grandi classici, alle esibizioni coreografiche delle Golden Majorettes.

Ampio spazio anche alle attività per i più piccoli, con laboratori e iniziative dedicate: dai Posterini Fioriti, dedicati al collage creativo, all’origami floreale, fino all’area Wood Games, che nella giornata di domenica propone giochi tradizionali in legno in chiave sostenibile.

A completare il programma, la collaborazione con il Museo di Palazzo d’Arco, che propone visite guidate, workshop e percorsi tematici dedicati al ruolo dei fiori nell’arte e nella storia, creando un ponte tra evento e patrimonio culturale cittadino