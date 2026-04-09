MILANO ART WEEK 2026. DALL’OPERA VIDEO DI DIEGO MARCON AL FOCUS SU BRUNO MUNARI, LE NOVITÀ DEL MUSEO DEL NOVECENTO

Quattro progetti raccontano l’evoluzione del museo durante la settimana dedicata all’arte, tra riallestimenti e nuove acquisizioni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 aprile 2026 – Quattro progetti che raccontano un’istituzione in trasformazione: è il programma del Museo del Novecento presentato questa mattina in occasione della Milano Art Week 2026, che si terrà dal 13 al 19 aprile. Tra nuovi interventi, riallestimenti e collaborazioni, il museo rafforza il proprio dialogo con la città e con la scena artistica contemporanea e le sue molteplici narrazioni. Un percorso che anticipa l’ampliamento nella seconda torre dell’Arengario e ridefinisce il museo come spazio aperto, dinamico e in continua evoluzione.

Da oggi al 19 aprile il Museo presenta salut! hallo! hello! (2010) di Diego Marcon, vincitore dell’edizione 2026 del Premio ACACIA, che entra a far parte della Collezione ACACIA donata al Museo. Sullo sfondo del Duomo, incorniciato dalle vetrate della Sala Fontana, il video si apre con un carosello di cartoline che richiamano diversi scenari di vacanza ed evocano un nostalgico immaginario di viaggio. Le riprese poi si allargano per mostrare l’interno di una tipografia e il processo con cui queste cartoline sono prodotte: il video si trasforma così in una composizione astratta che combina elementi visivi e sonori. Conosciuto per la sua ricerca ventennale nel campo delle immagini in movimento, Marcon esercita nelle sue opere un rigoroso controllo formale e una grande attenzione alla costruzione dell’immagine e dello spazio espositivo.

Ideato nel 2003 e diretto da Gemma De Angelis Testa con l’obiettivo di sostenere l’arte contemporanea italiana e contribuire alla formazione di una collezione per la città di Milano, il Premio ACACIA ha contribuito alla costruzione di un importante nucleo di opere oggi conservate al Museo. Con l’ingresso del lavoro di Diego Marcon, la collezione si arricchisce ulteriormente affiancandolo alle opere di Mario Airò, Massimo Bartolini, Rosa Barba, Rossella Biscotti, Monica Bonvicini, Gianni Caravaggio, Maurizio Cattelan, Loris Cecchini, Roberto Cuoghi, Ra di Martino, Lara Favaretto, Linda Fregni Nagler, Francesco Gennari, Adelita Husni-Bey, Sabrina Mezzaqui, Marzia Migliora, Adrian Paci, Diego Perrone, Paola Pivi, Marinella Senatore, Luca Trevisani, Grazia Toderi, Tatiana Trouvé, Marcella Vanzo, Nico Vascellari e Francesco Vezzoli.

La premiazione di Diego Marcon, vincitore del Premio ACACIA 2026, è avvenuta questa mattina, durante la conferenza di presentazione del progetto. Ad approfondire la pratica di Diego Marcon, domenica 19 aprile, una proiezione speciale di Dolle (2023) al Cinema Arlecchino, presentata dal Museo del Novecento e dall’Associazione ACACIA. Il film, della durata di circa 30 minuti, sarà proiettato a ciclo continuo dalle 13 alle 14.30. Ambientato nella tana di una famiglia di talpe, il lavoro mostra Papà e Mamma Talpa intenti a calcolare senza successo la somma di numeri riportati su lunghi fogli di carta, mentre accanto a loro le due piccole talpe dormono.

FOCUS900 è un progetto che esplora la collezione permanente del Museo del Novecento attraverso una serie di approfondimenti monografici dedicati ad alcuni protagonisti dell’arte italiana del secondo Novecento. Nella galleria Gesti e Processi gli interventi nascono dalla stretta collaborazione con archivi e studi d’artista che affiancano il Museo nella costruzione di un dialogo tra le opere selezionate e la collezione permanente, al fine di creare connessioni storiche, formali e concettuali. Per Art Week 2026 il Museo presenta Vedere l’aria, nuovo appuntamento dell’omonimo progetto dedicato a uno dei nuclei più poetici e originali della ricerca di Bruno Munari. Realizzato in collaborazione con Spazio Munari, Corraini Edizioni e Archivi Bruno Munari®, il focus mette in luce la capacità dell’artista di utilizzare i linguaggi dell’arte cinetica e programmata spingendoli verso esiti inattesi, integrando tempo e movimento nel flusso dell’esperienza quotidiana e portando al centro della riflessione un elemento dinamico e impalpabile come l’aria. Il percorso prende avvio dalla celebre azione Far vedere l’aria (1969), realizzata a Como nell’ambito della manifestazione Campo Urbano. Interventi estetici nella dimensione collettiva urbana e documentata dalle fotografie di Ugo Mulas: una sequenza di immagini che restituisce la forza concettuale di un gesto essenziale capace di rendere percepibile ciò che normalmente sfugge allo sguardo. Accanto al corpus fotografico è presentata una selezione di opere in cui l’aria ha un ruolo centrale – le Macchine inutili, il Concavo-convesso, i Filipesi – lavori sospesi al soffitto che reagiscono alle minime variazioni ambientali modificando costantemente il proprio aspetto. Nelle Macchine inutili l’aria diventa una componente strutturale che trasforma le opere in organismi leggeri attivati dalle sollecitazioni dell’ambiente, sottraendo all’autore il controllo. In Concavo-convesso, invece, l’aria che attraversa la struttura produce ombre che generano suggestivi effetti ottici. Completano il percorso una serie di progetti originali di Munari che permettono di entrare nel processo creativo e nel pensiero progettuale dell’artista.

Al progetto dedicato a Munari si affianca anche a un’attività pensata per il pubblico più giovane: sabato 19 aprile dalle 11 alle 12.30 il Museo propone Vedere l’aria, laboratorio gratuito per bambini dai 6 agli 11 anni ispirato alla performance del 1969. Attraverso il gioco e la sperimentazione, i partecipanti potranno scoprire come semplici forme di carta possano rendere visibile il movimento dell’aria ed esplorare in modo creativo concetti come forma, equilibrio e gravità.

Prenotazione obbligatoria a questo link.

Il Museo del Novecento presenta inoltre due novità nel proprio percorso permanente. Negli spazi di FORUM900, al piano terra, il Museo presenta un rinnovamento del percorso permanente, con una selezione di opere d’arte contemporanea entrate in collezione negli anni attraverso premi, acquisizioni e donazioni di artisti e collezionisti. I lavori di Massimo Bartolini, Paola Di Bello, Patrizio di Massimo, Rä di Martino, Lupo Borgonovo, Roberto Cuoghi, Francesco Jodice, Armin Linke, Marcello Maloberti, Diego Perrone, Alessandro Pessoli, Paola Pivi, Grazia Toderi e Nico Vascellari si propongono come una costellazione di immagini e visioni, capace di restituire la pluralità della scena artistica contemporanea.

Accanto a interventi puntuali, la “quadreria” del FORUM900 si configura così come un dispositivo visivo aperto alla città: una soglia permeabile tra spazio pubblico ed espositivo che eccede il modello espositivo della tradizionale pinacoteca, e diventa la metafora transitoria di un’arte che chiede nuovi spazi, “premendo” contro la lunga parete affacciata sulla strada e aprendosi idealmente verso l’esterno dove saranno visibili al pubblico i “lavori in corso” del cantiere per l’ampliamento del Museo del Novecento.

Nella LOUNGE900, al quarto piano, è presentato il riallestimento di una selezione di opere provenienti dalla Collezione Spagna Bellora, donata al museo da Anna Spagna Bellora: un nucleo che riunisce opere legate soprattutto alla ricerca verbovisuale promossa, tra gli anni Settanta e Ottanta, dallo Studio Sant’Andrea e dal Centro Culturale d’Arte Bellora, luoghi di confronto e sperimentazione animati dall’attività del gallerista e intellettuale Gianfranco Bellora (Trecate 1930 – Milano 1999). In mostra lavori di Mirella Bentivoglio, Francesco Correggia, Elio Marchegiani, Luciano Ori, Lamberto Pignotti, Sarenco e Adriano Spatola, che offrono una sintesi significativa del dialogo tra parola e immagine che, dalla Poesia Visiva degli anni Sessanta, attraversa le ricerche verbovisuali fino a oggi.

Interventi installativi e performativi di artisti delle ultime generazioni stanno già accompagnando l’attesa realizzazione del percorso verso l’arte più attuale invadendo gli spazi interstiziali del museo: l’ingresso, con l’evocativa opera “M” di Marcello Maloberti, donata dall’artista nel 2026, la rampa di accesso alle collezioni, la facciata dell’edificio. In questo contesto si inserisce in primavera, a completamento dell’offerta espositiva, la presentazione di Vedere le cose (per A.S.), installazione site-specific di Joseph Kosuth sulla facciata laterale dell’Arengario, realizzata con i neon tipici del suo linguaggio artistico e pensata per esaltare l’architettura metafisica e concettuale dell’edificio.

Il programma del Museo del Novecento per la Milano Art Week si arricchisce ulteriormente con una visita gratuita d’eccezione: giovedì 16 aprile, dalle 19 alle 20.30, il pubblico è invitato a un percorso guidato nella collezione permanente, con particolare attenzione alle recenti acquisizioni e alle trasformazioni in corso.