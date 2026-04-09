MONZA BRIANZA CONFERMA LA CRESCITA DEL TURISMO E DELL’ECONOMIA

(mi-lorenteggio.com) Monza, 09 aprile 2026 – Il tour nei territori promosso dall’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia Debora Massari ha fatto tappa nella provincia di Monza Brianza, territorio che registra una crescita costante dei flussi. L’iniziativa mira a valorizzare le destinazioni locali, il patrimonio culturale, sportivo e produttivo, promuovendo un turismo diffuso e sostenibile che unisca esperienze culturali, sportive e industriali.

Numerosi gli appuntamenti con i rappresentanti del territorio tra i quali il presidente della Provincia, il sindaco della città e gli esponenti di Assolombarda, Confcommercio, Confartigianato e Camera di Commercio. Il tour istituzionale ha previsto visite anche alla Villa Reale, all’Autodromo e all’area che ospita il torneo di tennis Monza Open 26, confermando l’attenzione della Regione Lombardia verso eventi culturali, sportivi e innovazione.

“Monza e Brianza – ha sottolineato l’assessore – non è solo bellezza e cultura: è un territorio che unisce storia, imprese innovative e grandi eventi internazionali come il Gran Premio di Monza. Il turismo deve raccontare anche questo: la forza produttiva delle aziende, l’energia dello sport e l’attrattività di esperienze uniche per i visitatori. Promuovere queste eccellenze significa quindi far conoscere una Lombardia viva, innovativa e pronta ad accogliere turisti da ogni parte del mondo”.

Alla tappa monzese del tour ha partecipato anche il consigliere regionale Alessia Villa.

I dati turistici 2025 della Provincia confermano una crescita continua dei flussi: circa 588.000 arrivi e 1,18 milioni di pernottamenti, con una prevalenza di turisti italiani (60,5%) e un aumento significativo nel mese di settembre, grazie anche al GP di Formula 1, che ha registrato 369.041 spettatori (+10% rispetto al 2024) e un impatto economico stimato di 193 milioni di euro (dati Confcommercio Milano).

Il turismo nei territori più naturalistici e diffusi rappresenta il 75,5% delle presenze, con una permanenza media di 2 notti, mentre le strutture ricettive alberghiere raccolgono il 74,3% dei pernottamenti, affiancate da locazioni turistiche non imprenditoriali, in crescita anche nel 2025. L’Autodromo, il Parco, il Duomo e la Reggia sono tra le attrazioni più apprezzate come testimonia l’analisi ina base alla quale si evidenzia un gradimento molto elevato (85,3/100).

“Regione Lombardia – ha concluso l’assessore – conferma l’impegno per uno sviluppo turistico equilibrato e sostenibile, capace di attrarre visitatori italiani e stranieri durante tutto l’anno, valorizzando eventi, attrazioni culturali e strutture ricettive del territorio”.

Redazione