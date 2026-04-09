Sicurezza. Presidi mobili nei quartieri di Baggio, Muggiano e Dergano

(mi-lorenteggio.com) Nella mattinata di ieri, presso la sede di Palazzo Diotti, si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e dei vertici territoriali delle Forze di Polizia.

Nel corso dell’incontro è stata dedicata particolare attenzione al tema delle strategie di controllo del territorio attraverso l’impiego dei presìdi mobili, dispositivi a cura della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, già efficacemente sperimentati in numerosi ambiti territoriali del Capoluogo.

A tale riguardo, il Comitato ha disposto l’attivazione, per un periodo di due mesi, delle unità mobili nei quartieri cittadini di Baggio, Muggiano e Dergano, al fine di assicurare una presenza delle Forze di Polizia ancora più capillare, con particolare riguardo alle aree verdi, e di prevenire e contrastare con tempestività possibili fenomeni di illegalità, reati predatori e situazioni di degrado urbano. I presìdi mobili, come di consueto, costituiranno un pronto punto di riferimento per la cittadinanza, anche per eventuali richieste di intervento immediato e per la presentazione di denunce.

Nel corso della riunione sono stati inoltre esaminati i profili di ordine e sicurezza pubblica connessi ai prossimi eventi sportivi di rilievo previsti nel territorio metropolitano, ed in particolare alla partita di basket tra Olimpia Milano e Bayern Monaco, in programma il 9 aprile presso l’Unipol Forum di Assago, e all’incontro di calcio tra Milan e Udinese dell’11 aprile presso lo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

Al riguardo, sono stati definiti i consueti e articolati dispositivi di sicurezza, con l’impiego coordinato delle Forze di Polizia e della Polizia Locale, al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la contestuale pacifica fruizione degli spazi cittadini, assicurando al contempo adeguate condizioni di sicurezza per spettatori e residenti.