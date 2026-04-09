(mi-lorenteggio.com) Zibido San Giacomo (9 aprile 2026) – Da venerdì 10 a domenica 12 aprile, torna la rassegna “Viaggio
in Italia”, quest’anno dedicata alla tradizione napoletana.
«Il nostro viaggio alla scoperta delle culture regionali italiane, a partire dalle città che presentano
una tradizione più spiccata – dichiara l’assessore alla cultura Giovanni Navicello – ha preso il via nel
2025 con Milano, con un omaggio alla regione in cui viviamo che ha visto una grande
partecipazione dei cittadini. Proseguiamo rivolgendoci a un pubblico il più ampio possibile, grazie a
un itinerario culturale a 360° che propone teatro, burattini e musica dal vivo».
La rassegna sarà aperta venerdì 10 aprile, alle ore 21, dallo spettacolo “Il teatro dei fratelli De
Filippo”, che verrà rappresentato dalla Compagnia Filodrammatica Gallaratese in Corte San Pietro,
via XXV Aprile. Un viaggio tra sentimenti, ironia e tradizione, celebrando la cultura partenopea e
storie universali.
Sabato 11 aprile, alle ore 16, nella biblioteca di via Curiel 11 si terrà lo spettacolo di burattini
“Pulcinella e il cane”, adatto a tutte le età. In serata, alle ore 21, in Corte San Pietro il gruppo “La
Dolce Vita” proporrà il concerto “Classico napoletano”, con canzoni della tradizione reinterpretate
attraverso arrangiamenti originali.
Domenica 12 aprile, la rassegna si chiuderà con il “Tributo a Pino Daniele” alle ore 21 in Corte San
Pietro: il gruppo “DescargaLab” porterà sul palco un viaggio attraverso le note più amate del
cantautore partenopeo, riletto in chiave cuban. A seguire, l’amministrazione comunale offrirà ai
presenti un aperitivo “napoletano”.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e non richiedono prenotazione. Per ulteriori
informazioni: tel. 0290020230.
Zibido San Giacomo – “Viaggio in Italia”: tre giorni dedicati alla tradizione napoletanaIn arrivo
(mi-lorenteggio.com) Zibido San Giacomo (9 aprile 2026) – Da venerdì 10 a domenica 12 aprile, torna la rassegna “Viaggio