Allianz Milano, caccia alla finale: sfida a Modena tra storia recente e record personali

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 aprile 2026. Allianz Milano tornerà in campo domenica 19 aprile per le semifinali dei Play Off 5° posto di SuperLega Credem Banca e dovrà affrontare una squadra importante come la Valsa Group Modena. Un incrocio che sa di storia recente: gli emiliani sono stati infatti i primi avversari della stagione e anche gli ultimi affrontati nella scorsa annata, allora fu la finale per il 5° posto che sorrise proprio ai meneghini, poi capaci di conquistare la Challenge Cup.

La serie, al meglio delle tre gare, mette in palio la finale per l’obiettivo europeo, dall’altra parte del tabellone si affronteranno invece Treno e Monza.

Il calendario prevede Gara 1 domenica 19 aprile al PalaPanini, il tempio del volley, con fischio d’inizio alle ore 18.00, quando Allianz Milano farà visita alla Valsa Group Modena. Il ritorno, Gara 2, è in programma domenica 26 aprile alle ore 17.00 all’Allianz Cloud di Milano. L’eventuale Gara 3 si disputerebbe nuovamente a Modena in virtù del piazzamento in stagione regolare.

Allianz Milano arriva all’appuntamento forte del successo nei quarti di finale contro Cisterna Volley, chiusi con un netto 2-0 nella serie. Decisiva la vittoria in trasferta in Gara 2, con i lombardi capaci di imporsi per 3-1. Se lo scettro di Mvp è andato nell’ultima sfida a Tatsunori Otsuka, il solito Ferre Reggers, pur lasciato a riposo per quasi un set intero ha messo a terra 23 punti da top scorer del match. L’opposto belga è stato anche il più efficace in attacco con 20 colpi vincenti. In una gara non certo brillante per Allianz sono arrivate buone indicazioni anche dagli altri fondamentali: Milano si è distinta a muro con 10 punti complessivi, mentre al servizio si è messo in evidenza Otsuka con 4 ace. Da segnalare inoltre il traguardo personale raggiunto da Reggers e Damiano Catania, entrambi alla centesima presenza con la maglia milanese nelle competizioni di Lega. Dall’altra parte del tabellone, la Valsa Group Modena ha superato con autorità la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, chiudendo la serie dei quarti sul 2-0. I precedenti complessivi tra Milano e Modena sono 35, con 24 successi per gli emiliani e 11 per Milano, l’ultima sfida lo scorso 1° febbraio nel ritorno di stagione regolare con la vittoria di Modena per 3-0. La stagione regolare ha visto i canarini chiudere al quarto posto, i meneghini al settimo. Entrambe le squadre sono uscite poi ai quarti 3-1 per la formazione di Roberto Piazza contro la Verona che ora è sull’1-1 con Civitanova e 3-2 per Modena nel derby emiliano contro Piacenza (ora sotto 2-0 contro Perugia).

La sfida si preannuncia equilibrata e ricca di spunti anche sul piano individuale, con diversi giocatori vicini a importanti traguardi personali tra tutte le competizioni e nei Play Off 5° posto. In casa Allianz Milano, Gabriele Di Martino è a un solo punto dai 100 stagionali e a 12 dai 100 in carriera nei Play Off 5° posto. Ferre Reggers è vicino ai 500 attacchi vincenti stagionali, mentre Edoardo Caneschi è a quattro attacchi vincenti dai 100 nella competizione. Tutte le partite della serie saranno trasmesse in diretta su VBTV, mentre DAZN proporrà Gara 2 ed eventuale Gara 3.

Foto credit Legavolley.it

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