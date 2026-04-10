AMBIENTE, DOMENICA È LA GIORNATA DEL VERDE PULITO. INIZIATIVE IN 126 COMUNI DELLA LOMBARDIA. 

ASSESSORE MAIONE: PICCOLI GESTI QUOTIDIANI SONO CONTRIBUTO IMPORTANTE PER LA SALVAGUARDIA DEL PIANETA

TANTI EVENTI IN PROVINCIA DI MILANO, BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, LECCO, LODI, MONZA E BRIANZA, MANTOVA, PAVIA, SONDRIO E VARESE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 aprile 2026. Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la Giornata del Verde Pulito, l’iniziativa con cui Regione Lombardia punta a sensibilizzare i cittadini, in particolare i più giovani, sull’importanza della tutela ambientale, invitandoli a realizzare azioni concrete di pulizia in diverse aree del loro territorio.

La data fissata per l’edizione 2026 è domenica 12 aprile, una giornata durante la quale 126 Comuni lombardi saranno protagonisti di una serie di buone pratiche green, poi raccontate attraverso una serie di fotografie. Questi scatti si contenderanno i diversi riconoscimenti del tradizionale contest legato all’iniziativa, attraverso il quale verrà premiata la capacità di trasmettere con creatività un messaggio importante come la tutela del pianeta. Nello specifico, a essere coinvolte saranno le province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

“La Giornata del Verde Pulito – sottolinea l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Giorgio Maione rappresenta un’occasione concreta per prenderci cura del nostro territorio, rafforzare il senso civico e valorizzare il patrimonio naturale della Lombardia. Ogni gesto, anche il più piccolo, contribuisce infatti a promuovere la tutela del pianeta”.

“Un ringraziamento particolare – conclude Maione – va a tutti i volontari, agli studenti delle scuole e in generale a tutti i cittadini che questa domenica dedicheranno il loro tempo alla comunità, dando un contributo concreto alla salvaguardia del territorio e alla costruzione di un futuro più sostenibile per tutti”.

I Comuni vincitori dell’edizione 2026 della Giornata del Verde Pulito avranno l’opportunità di presentare e promuovere le diverse realtà del territorio, raccontare idee progettuali, scambiare tra loro iniziative ed esperienze, nel corso di un evento a Palazzo Lombardia.

A questo link l’elenco completo dei Comuni aderenti.

Redazione