Cecilia Strada, Onorio Rosati, Luca Paladini, Paolo Romano e Rahel Sereke firmanouna diffida per la chiusura del centro di via Corelli

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 aprile 2026 – A seguito di una nuova ispezione svolta questa mattina al Centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli, Cecilia Strada, europarlamentare, Onorio Rosati, Luca Paladini e Paolo Romano, consiglieri regionali, e Rahel Sereke, consigliera del Municipio 3, hanno inviato una diffida al Sindaco di Milano per chiedere la chiusura

del CPR di Milano.

La situazione del Centro per il rimpatrio di via Corelli si inserisce in una vicenda che, negli anni, ha già prodotto inchieste giudiziarie, condanne, denunce pubbliche e rilievi istituzionali, senza che a ciò sia seguita una risposta politica adeguata e risolutiva. Da luglio 2025

abbiamo però un importante strumento in più: la sentenza 96 della Corte Costituzionale

sottolinea chiaramente come manchi una legge che disciplini le modalità di trattenimento

delle persone all’interno dei CPR, che operano quindi letteralmente fuori dalla legge.

Dalla sua riapertura, al CPR di Milano – come del resto in tutti gli altri centri per il rimpatrio

italiani – vengono irrimediabilmente violati i diritti fondamentali delle persone trattenute, tra

cui il diritto alla salute, alla difesa, all’informazione, alla comunicazione e a condizioni

di vita dignitose. Criticità strutturali e violenze reiterate, episodi ricorrenti di tensione,

proteste, atti di autolesionismo e tentativi di suicidio sono di casa dentro le gabbie del CPR.

Le evidenze emerse nel tempo – dalle risultanze del Comitato europeo per la prevenzione

della tortura, alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto la gestione del centro, fino ai

ripetuti allarmi lanciati da associazioni, avvocati, garanti e società civile – delineano un

quadro incompatibile con i principi fondamentali che dovrebbero orientare l’azione delle

istituzioni democratiche, la tutela dei diritti umani e i principi fondamentali della Costituzione.

Per questo, firmatari e firmatarie della diffida chiedono la chiusura del CPR di via Corelli.

L’iniziativa si inserisce nel solco dell’azione popolare promossa dalla società civile,

associazioni, cooperative, cittadine e cittadini milanesi che, in passato, hanno già chiesto al

all’amministrazione comunale di attivarsi nei confronti del Ministero dell’Interno per ottenere

la chiusura del centro, oltre al riconoscimento del danno arrecato all’immagine e all’identità

della città.

Lo Statuto del Comune di Milano richiama infatti con chiarezza i valori dell’uguaglianza,

della dignità della persona e della tutela dei diritti fondamentali. In questo quadro, l’esistenza

del CPR di via Corelli appare in aperto contrasto con i principi che Milano afferma di voler

difendere.

Con la diffida firmata oggi, i rappresentanti istituzionali ribadiscono la necessità di assumere

una posizione chiara: non può esserci alcuna normalizzazione di un luogo che, per le

sue condizioni e per la sua funzione, continua a produrre sofferenza, opacità e

violazioni. Il percorso è solo all’inizio: tutte e tutti avranno modo di sostenere l’iniziativa

attraverso una raccolta firme pubblica che sarà consegnata al Comune di Milano. Da oggi, il

Sindaco avrà 90 giorni di tempo per decidere se farsi personalmente promotore della

richiesta presso il Ministero dell’Interno, come ci auspichiamo.

Dichiarazioni

Cecilia Strada:

“Tutti a dire della rabbia del fiume in piena e nessuno della violenza degli argini che lo

costringono.” Questa frase di Bertolt Brecht mi è stata detta da una persona trattenuta in

CPR. Ecco, la violenza degli argini siamo noi, sono le nostre istituzioni che stanno

calpestando i diritti e la vita delle persone che vengono rinchiuse nei centri per il rimpatrio, e

che non rispettano nemmeno le leggi su cui sono fondate.

Onorio Rosati:

La situazione all’interno dei Cpr è sempre più insostenibile. Non si può più rimanere a

guardare, chiediamo che ognuno, per il ruolo che ricopre, faccia la propria parte per

chiudere questi Centri di detenzione illegali. Serve quindi agire e serve farlo rapidamente per

sanare quella che rappresenta una ferita aperta per la città di Milano. Chiediamo che il

sindaco Sala eserciti tutte le sue prerogative perché ciò possa avvenire.

Luca Paladini:

Rappresentare le istituzioni vuol dire anche farsi ispettori di quali linee non sono travalicabili.

Le linee devono garantire il basilare rispetto dei diritti umani. Cosa che i CPR per come sono

stati concepiti, calpestano nel loro semplice esistere. Nostro è il dovere di denunciarlo con

tutta la forza che abbiamo.

Paolo Romano:

Il sistema dei CPR è un sistema disumano che nega i diritti umani e che tratta come animali

esseri umani spesso rei, unicamente, di essere nati dal lato sbagliato del mondo: tanto che

oltre il 50% delle persone ivi detenute non hanno commesso nessun reato se non l’assenza

di un documento. Va messo fine a questa vergogna, lo chiede l’Italia e lo chiede prima di

tutto Milano, che ha nel DNA l’accoglienza e il rispetto dei diritti umani.

Rahel Sereke:

Lo Statuto del Comune di Milano riprende fedelmente l’art.3 della Costituzione italiana,

affermando che “Tutti i cittadini hanno pari dignità”, è più che mai necessario dare attuazione

concreta anche alla sua seconda parte: “è compito della Repubblica – e quindi delle

istituzioni attraverso cui si articola – rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,

che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo

della persona umana.” Il CPR, che è il culmine di un sistema discriminatorio, è uno degli

ostacoli da rimuovere.