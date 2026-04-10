Ceriano – ATTIVAZIONE CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA

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Redazione
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(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 10 aprile 2026. Con la CIE è possibile accedere ai servizi digitali pubblici, ad esempio:

-Portale INPS

-Fascicolo Sanitario Elettronico

-Bandi, servizi e concorsi del tuo Comune o di Regione Lombardia

-App IO e tanti altri servizi

Il Punto di Facilitazione Digitale ti aiuterà ad attivare la tua CIE

e ti offrirà tutoraggio nell’utilizzo dei servizi digitali pubblici.

Prenota un appuntamento rivolgendoti allo Sportello o utilizzando il qr-code.

Lo Sportello di Facilitazione Digitale è situato

al primo piano del Palazzo Comunale in Piazza Lombardia.

mail: digitale.cerianolaghetto@afolmb.it

orari di apertura: martedì 14.00-18.00

telefono: 039.8684085

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