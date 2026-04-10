Ceriano – ATTIVAZIONE CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 10 aprile 2026. Con la CIE è possibile accedere ai servizi digitali pubblici, ad esempio:
-Portale INPS
-Fascicolo Sanitario Elettronico
-Bandi, servizi e concorsi del tuo Comune o di Regione Lombardia
-App IO e tanti altri servizi
Il Punto di Facilitazione Digitale ti aiuterà ad attivare la tua CIE
e ti offrirà tutoraggio nell’utilizzo dei servizi digitali pubblici.
Prenota un appuntamento rivolgendoti allo Sportello o utilizzando il qr-code.
Lo Sportello di Facilitazione Digitale è situato
al primo piano del Palazzo Comunale in Piazza Lombardia.
mail: digitale.cerianolaghetto@afolmb.it
orari di apertura: martedì 14.00-18.00
telefono: 039.8684085
Redazione