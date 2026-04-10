GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, VENERDÌ 10 APRILE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 aprile 2026. Questi gli appuntamenti della Giunta di Regione Lombardia in programma oggi, venerdì 10 aprile.

COMO, PRESIDENTE FONTANA A CONVEGNO NAZIONALE IVG ‘I NODI GORDIANI DELLE VENDITE GIUDIZIARIE’

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana interviene al Convegno Nazionale IVG: ‘I nodi gordiani delle vendite giudiziarie’.

– ore 9.15, Pontificio Collegio Gallio (via Tolomeo Gallio, 1 – Como).

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PALAZZO LOMBARDIA, PRESIDENTE FONTANA E ASSESSORE FERMI A EVENTO ISTITUZIONALE ‘DONAZIONE E TRAPIANTI D’ORGANO, VERSO UNA NUOVA STAGIONE’

Il presidente della Regione Attilio Fontana interviene, alle 12.30, all’evento istituzionale ‘Donazione e trapianti d’organo, verso una nuova stagione – Cultura della solidarietà e tecnologie acceleratori dell’innovazione: dalla Lombardia, all’Italia all’Europa’.

All’apertura dei lavori, alle 9.15, partecipa l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi

Belvedere di Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), ingresso N1, 39° piano.

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MILANO, PRESIDENTE FONTANA A CERIMONIA CONCLUSIVA TRUCK DI ‘IO PREVENGO’ IN PIAZZA DUCA D’AOSTA

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana partecipa alla cerimonia conclusiva del Truck ‘Io Prevengo’.

– ore 15.30, piazza Duca D’Aosta – Milano.

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FESTA POLIZIA, 174ESIMO ANNIVERSARIO FONDAZIONE: ASSESSORI INTERVENGONO A CERIMONIE SUI TERRITORI

MILANO

L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, interviene, su delega del presidente Attilio Fontana.

– ore 11, Piccolo Teatro di Milano – Teatro Strehler (largo Greppi, 1 – Milano);

BERGAMO

A Bergamo partecipa l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi;

– ore 11, ChorusLife Arena (via Carlo Serassi, 26 – Bergamo).

BRESCIA-DESENZANO DEL GARDA

A Desenzano del Garda intervengono gli assessori regionali Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro) e Giorgio Maione (Ambiente e Clima).

– ore 11, Castello (via Castello, 63 – Desenzano del Garda/BS);

SONDRIO

A Sondrio partecipa l’assessore regionale agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori.

– ore 11, teatro Sociale (piazza Garibaldi, 26 – Sondrio);

PAVIA

A Pavia interviene il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia Ruggero Invernizzi.

– ore 10.30, Questura (via Francesco Rismondo, 68 – Pavia);

VARESE

A Varese prende parte il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo.

– ore 10,30, Ville Ponti (piazza Litta, 2 – Varese), Sala Napoleonica.

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COMO, ASSESSORE FERMI A CONVEGNO SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE ALL’UNIVERSITA’ DELL’INSUBRIA

L’assessore all’Università, Ricerca, Innovazione di Regione Lombardia partecipa al convegno ‘Regolare l’IA. Politiche europee, nazionali e regionali’, organizzato dal Dottorato di Ricerca in Diritto e Scienze Umane e dal Teaching and Learning Center dell’Università dell’Insubria.

– ore 11, Università dell’Insubria ( via Sant’Abbondio 12, Como) – Chiostro di Sant’Abbondio

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BERGAMO, ASSESSORE TERZI A CONVEGNO ‘DECOLLI SENZA BARRIERE’

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, interviene a Bergamo al convegno ‘Decolli senza barriere. Il diritto a viaggiare dei Passeggeri a Ridotta Mobilità’.

– ore 15, Fiera di Bergamo (via Lunga – Bergamo), sala ‘Caravaggio’.

red