Leone XIV: l’11 aprile preghiera per la pace in piazza San Pietro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 aprile 2026- «Chi ha in mano armi le deponga! Chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace! Non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo! Non con la volontà di dominare l’altro, ma di incontrarlo!». È l’appello di Leone XIV, nel messaggio Urbi et Orbi della domenica di Pasqua. Al termine, l’invito ad una Veglia di preghiera per la pace l’11 aprile, in piazza San Pietro.

«Invitiamo i sacerdoti, i religiosi, le religiose e tutto il popolo dei credenti a partecipare alla veglia presieduta dal Papa o a raccogliersi in preghiera nelle comunità locali: fermiamo il vortice del dolore, della sofferenza e della devastazione, diciamo il nostro “no” alla guerra, non abituiamoci all’orrore». Lo afferma il cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei, annunciando l’adesione delle Chiese in Italia all’appello di Leone XIV per la veglia di preghiera per la pace in programma sabato 11 aprile nella Basilica di San Pietro.