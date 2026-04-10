“L’impegno di tutti” la Presidente Pollini al Festival Internazionale dell’Antimafia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 aprile 2026 – La Presidente della Commissione speciale Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità di Regione Lombardia, Paola Pollini, parteciperà nella mattinata di sabato 11 aprile alla quarta edizione di “L’impegno di tutti – Festival internazionale dell’antimafia”.

L’iniziativa, un importante momento di confronto e dibattito pubblico, è in programma presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Paola Pollini (Presidente Commissione regionale Antimafia): «Il Festival rappresenta un’occasione di approfondimento sul tema del contrasto e della lotta alle mafie. I dati e la cronaca ci dicono che le organizzazioni mafiose continuano a insinuarsi all’interno dei territori, dell’economia e del tessuto sociale. Compito delle istituzioni è quello di rafforzare la consapevolezza collettiva e coinvolgere cittadini, istituzioni, scuole, associazioni e mondo accademico in un impegno comune, fatto di prevenzione e contrasto. Combattere la mafia significa difendere i principi della nostra Costituzione. Dopo gli eventi fortemente partecipati del 21 marzo per la “XXXI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” e del 1° aprile in occasione della “Giornata regionale dell’impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime”, il “Festival dell’antimafia” conferma la grande attenzione rivolta dai cittadini a queste tematiche. Come Presidente della Commissione regionale Antimafia continuerò a sostenere con convinzione iniziative come queste» conclude Pollini.