Pavia/Bubbles… per chiudere in bellezza la quinta edizione del Villaggio delle Uova PuraVida Farm

(mi-lkorenteggio.com) Pavia, 10 aprile 2026. Aprile 2026 – Il Villaggio delle Uova saluta la sua quinta edizione con tante bolle colorate! Bubbles sarà infatti il tema del fine settimana post pasquale al PuraVida Farm di San Martino Siccomario (Pv). Appuntamento sabato 11e domenica 12 aprile a partire dalle 10:30 con un catalogo ricco di sorprese e di conferme: laboratori creativi, attrazioni, gadget e dolcezze; gonfiabili, trattorini e jeep, animali da cortile. E ancora… il labirinto, la vasca di palline dove tuffarsi, i bumper boat autoscontri d’acqua! Spettacoli e tanto divertimento per tutta la famiglia: sul palco allestito nel bosco di alberi secolari spettacoli e divertissement ma anche artisti funamboli in giro per il parco divertiranno piccoli e grandi con bolle di sapone e giochi.

Tra le cose da fare ancora marshmallows da grigliare nell’apposita area firmata Haribo e il laboratorio di decorazione dei biscotti. E poi gadget e sorprese firmate Figurine Panini.

Pasqua alle spalle ma la caccia alle uova resta 😉

Tra le attrazioni, la caccia alle uova continuerà a divertire bambini e bambine. All’interno del Villaggio un personaggio misterioso continuerà a nascondere le uova nel bosco per sfidare bambine e bambini che si troveranno ad accaparrarsene il più possibile. Un gioco divertente che ha origine negli USA e in nord Europa e che al PuraVida Farm è assolutamente ecofriendly: cioccolatini, caramelle, dolcetti, giochini nascosti in gusci che poi potranno essere lasciati negli appositi cassoni limitrofi all’area.

Bye bye Villaggio delle Uova! Benvenuta Springmania!

Ultimo fine settimana, dunque, per la quinta edizione del Villaggio delle Uova firmato PuraVida Farm che però non lascia i suoi affezionati fan a bocca asciutta. Scivolerà, piuttosto, dentro un altro villaggio… Il Villaggio dei Fiori Springmania, l’altro grande parco temporary pet-friendly a tema che prenderà il via il prossimo 18 aprile e del quale si potrà già vedere un’anticipazione proprio durante il fine settimana a tema Bubbles con qualche installazione a tema floreale. Colori, giochi, fiori e tanto divertimento, caccia alle uova compresa: Springmania da segnare in agenda fino al 17 maggio!

Street food, pranzo al sacco o ristorante: per placare la fame l’imbarazzo della scelta

Chiringuito, Madrid, Atene, Lisbona, Venezia: tanto gustosissimo street food con pasta take away, panini e burger, nuggets e patatine fritte, zucchero filato, crepes, ciambelle. Al ristorante Alla Lanca pizza e piatti di stagione.

L’ingresso al Villaggio delle Uova (da 15 euro) si prenota al link: www.puravidafarm.it ed è gratuito per i bambini nati dal 2023 al 2026. Per eventuali aggiornamenti e modifiche del programma si consiglia di visitare le pagine social di PuravidaFarm.

I biglietti possono essere acquistati direttamente sul sito ufficiale.

Le notifiche tramite l’app, sono l’unica modalità per essere informati in tempo reale su eventuali chiusure o variazioni di programma.

Ingresso gratuito per i bambini nati dal 2023 al 2026.

Biglietti al link https://app.eventfy.it/shop/4/1