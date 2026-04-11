174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, la ricorrenza anche a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 aprile 2026 -La Polizia di Stato ha celebrato il 174° anniversario della fondazione.

All’interno della Questura un momento di profonda commozione e orgoglio che ha visto il Questore Bruno Megale, con il Prefetto Claudio Sgaraglia, rendere omaggio ai nostri Caduti con la deposizione di una corona d’alloro.

​Le celebrazioni sono proseguite presso il Teatro Strehler, alla presenza della Vicepresidente del Senato della Repubblica, Sen. Licia Ronzulli, ove il Questore Megale ha tracciato il bilancio dell’intensa attività svolta nel 2025, sottolineando l’impegno costante per la sicurezza dei cittadini. ​La cerimonia si è conclusa con la consegna delle onorificenze ai poliziotti che si sono distinti per coraggio e dedizione nel servizio.

Redazione