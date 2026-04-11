Monza. Spaccio all’interno dei giardini pubblici di via Debussy: tre minori denunciati

(mi-lorenteggio.com) Monza, 11 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Monza e della Brianza, nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha deferito in stato di libertà tre soggetti minorenni, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in concorso tra loro. L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta alla Sala Operativa tramite l’applicativo YouPol, relativa a presunte attività di spaccio all’interno dei giardini pubblici di via Debussy, a Monza.

Gli equipaggi della Squadra Volante, giunti immediatamente sul posto, hanno notato un sospetto via vai di giovani nei pressi dell’area segnalata. A seguito di un’accurata ispezione, gli operatori individuavano un varco nella recinzione che conduceva a una zona boschiva, dove venivano rintracciati tre soggetti nascosti all’interno di una struttura di fortuna. Sottoposti a controllo, i tre minori mostravano un atteggiamento insofferente e non erano in grado di fornire valide giustificazioni circa la loro presenza sul posto. Nel corso dell’attività, gli stessi consegnavano spontaneamente agli operatori due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo accertato di circa 6,7 grammi, nonché materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Il narcotest effettuato sul posto confermava la natura della sostanza. Veniva inoltre rinvenuta una somma di denaro contante in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Alla luce degli elementi raccolti – tra cui le modalità di confezionamento, il possesso di strumenti idonei alla pesatura e la disponibilità di denaro contante – i tre soggetti venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso. Al termine degli accertamenti, i minori venivano affidati ai rispettivi genitori, informando contestualmente la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.

L’operazione conferma l’importanza della collaborazione dei cittadini anche attraverso strumenti di segnalazione come l’app YouPol.