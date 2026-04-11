Rissa con coltelli a Induno Olona, un morto e due feriti gravi

(mi-lorenteggio.com) Induno Olona, 11 aprile 2026 – Questa notte, intorno alle ore 00.45, in via Gian Pietro Porro, 85, è avvenuta una violenta rissa con coltellate con coinvolti tre uomini: uno di 27 anni, uno di 30 anni e uno di 50 anni.

Sul posto oltre ai Carabinieri della Compagnia di Varese e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, sono giunte tre ambulanze, un’automedica, mentre da Como è giunto l’elisoccorso, attrezzato per il soccorso in notturna.

Un ferito è stato trasporto in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, uno all’ospedale Sant’Anna di Como e uno all’ospedale Circolo di Varese: tutti in codice rosso, ma, un ferito, quello di 30 anni, è deceduto e portato a Varese.

In corso le indagini per risalire agli autori e al movente.

V. A.