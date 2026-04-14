Al Campo della Gloria del Cimitero Maggiore, Milano si ritrova per ricordare le sue concittadine e i suoi concittadini caduti per la libertà

Ogni anno,

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 aprile 2026 – Ricordare i partigiani, i militari milanesi morti nei campi di concentramento, a Cefalonia e nelle isole dell’Egeo significa fare memoria di tutte e tutti coloro che hanno perso la vita in nome di un valore che è alla base della nostra democrazia: la libertà.

Un valore che non possiamo mai considerare acquisito una volta per tutte. Perché senza libertà non c’è democrazia, non c’è uguaglianza, non c’è partecipazione, non c’è verità.

Per questo la presenza del Comune di Milano in questo luogo, ogni anno, non è un gesto formale, ma una scelta sentita e consapevole. Fare memoria significa assumersi una responsabilità nel presente: difendere ogni giorno la libertà, con partecipazione, attenzione e impegno, senza cedere all’indifferenza.

Grazie ad Anpi, Aned, Città Metropolitana di Milano, Diocesi di Milano, Comando Squadra Aerea di presidio a Milano, agli studenti presenti e alla cooperativa Farsi Prossimo per aver condiviso questo momento così importante, nel cammino verso le celebrazioni dell’81° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo” il post dell’assessore Fabio Bottero.

Redazione