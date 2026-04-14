Baucor amplia la presenza in Europa con nuove soluzioni per il taglio industriale

Baucor amplia il proprio portafoglio di utensili CNC e lame industriali, offrendo soluzioni avanzate e progettate su misura per rispondere alle esigenze in evoluzione del taglio industriale in Europa e nei mercati globali.

MANNHEIM, Germania, 14 aprile 2026 — Baucor, produttore di lame industriali di precisione e utensili CNC personalizzati, ha annunciato un’importante espansione del proprio portafoglio prodotti in Europa e nei mercati internazionali. L’iniziativa introduce nuove soluzioni di utensili CNC e lame industriali, progettate per rispondere a requisiti di taglio sempre più complessi in diversi settori.

Questa espansione rafforza la capacità di Baucor di offrire utensili CNC progettati su misura e lame ad alte prestazioni, rispondendo al contempo alla crescente domanda di maggiore efficienza, durata e sostenibilità nei moderni contesti produttivi.

«La nostra crescita è guidata da un forte impegno nel risolvere le sfide di taglio più complesse dei nostri clienti attraverso una progettazione su misura e all’avanguardia», ha dichiarato Mücahit Başaran, CEO di Baucor. «Integrando materiali avanzati e tecnologie di rivestimento di nuova generazione, realizziamo utensili che non solo offrono prestazioni superiori, ma garantiscono anche una durata significativamente maggiore».

Capacità in espansione per applicazioni industriali diversificate

Con sedi operative a Mannheim e in California (USA), Baucor amplia il proprio portafoglio includendo una gamma più estesa di utensili CNC, tra cui punte lunghe, alesatori con guida, soluzioni di alesatura regolabili e punte svasatrici progettate per lavorazioni di precisione. L’azienda ha inoltre potenziato l’offerta nelle tecnologie di foratura profonda, con soluzioni come gun drill e sistemi a coclea, affiancate da utensili specializzati quali frese a tazza e punte a centraggio.

Parallelamente, Baucor ha rafforzato il segmento delle lame industriali con una gamma ampliata che comprende coltelli circolari per slitters, lame curve, soluzioni a doppio filo seghettato e lame per il taglio di film. Tra le ulteriori innovazioni figurano coltelli per macchine da imballaggio, sistemi di lame per il taglio della carta, lame perforatrici e soluzioni di taglio di precisione per cartone, progettate per operazioni ad alto volume.

Attraverso un approccio ingegneristico end-to-end, che copre progettazione CAD/CAM, prototipazione rapida e produzione su larga scala, Baucor consente ai clienti di ottenere miglioramenti dell’efficienza operativa fino al 25% e una durata degli utensili fino a tre volte superiore rispetto alle soluzioni standard.

Materiali avanzati e tecnologie di rivestimento al servizio delle prestazioni

Al centro dell’espansione dell’offerta di Baucor c’è un investimento mirato nella scienza dei materiali e nelle tecnologie di rivestimento. L’azienda utilizza materiali ad alte prestazioni come carburo di tungsteno, acciai rapidi (HSS) e acciai per utensili speciali tra cui D2, M2 e M42, insieme ad acciai CPM, acciaio inox e componenti ceramici.

Questi materiali sono abbinati a rivestimenti avanzati come TiN, TiAlN e DLC, che migliorano la resistenza all’usura, riducono l’attrito e aumentano la stabilità termica durante lavorazioni ad alta velocità.

«Integrando queste tecnologie nei nostri processi di produzione di utensili per fresatura e maschiatura, garantiamo precisione e affidabilità costanti anche negli ambienti industriali più complessi», ha aggiunto Mücahit Başaran.

Sostenibilità guidata da soluzioni a lunga durata

La sostenibilità resta un pilastro centrale nella strategia di Baucor. La maggiore durata degli utensili CNC e delle lame industriali contribuisce a ridurre in modo significativo gli sprechi di materiale, limitando la frequenza di sostituzione degli utensili. Questo si traduce non solo in un minore consumo di materie prime, ma anche in una riduzione dell’energia necessaria per la produzione e la logistica.

La visione di Baucor per una manifattura sostenibile si concentra sulla realizzazione di utensili ad alte prestazioni in grado di supportare processi produttivi più responsabili dal punto di vista ambientale. Consentendo una maggiore durata degli utensili e un incremento dell’efficienza operativa, l’azienda aiuta i propri clienti a ridurre l’impatto ambientale complessivo senza compromettere i livelli di produttività.

«Il nostro impegno verso una produzione sostenibile garantisce che l’aumento delle prestazioni vada di pari passo con la riduzione dell’impatto ambientale», ha concluso Başaran.

Con un portafoglio ampliato e un costante orientamento all’innovazione, Baucor si posiziona per supportare i produttori in Europa e nei mercati globali nel raggiungimento di standard sempre più elevati in termini di precisione, efficienza e sostenibilità operativa.