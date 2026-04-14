Cineforum Anpi Gaggiano: ultimo appuntamento

(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 14 aprile 2026 – Ultimo film della stagione del Cineforum ” Altre Visioni ” di Anpi Gaggiano : sabato 18 Aprile verrà proiettato il docufilm: ” E tu come stai ? ” .
Verrà raccontata l’esperienza della GKN, un’azienda alle porte di Firenze.
Proiezione gratuita alle ore 21
Possibilità di prenotare apericena alle 19:30 ai numeri indicati nella locandina.
Saranno ospiti dell’associazione Arcoíris di Vigano Certosino.
Sarà presente il critico cinematografico Fabio Bressan, l’evento è patrocinato dall’amministrazione comunale.