Fine vita, Cappato risponde a Bertolaso: “Non provocazione ma diritto a tempi certi e applicazione delle sentenze della Consulta”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 aprile 2026 – Il Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni Marco Cappato risponde all’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, che è tornato a escludere la necessità di una legge regionale sul fine vita invocando invece un intervento esclusivamente nazionale.

“Pur apprezzando gli sforzi compiuti finora dall’Assessore Bertolaso, costretto a fare i conti con il tentativo di Fratelli d’Italia di cancellare il ruolo della sanità pubblica stabilito dalla Corte costituzionale, dobbiamo fare notare che persistono grossi problemi nell’attuazione dell’aiuto medico alla morte volontaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale in Lombardia. I tempi di risposta alle persone che soffrono e chiedono di essere aiutate a morire sono di molti mesi, e ci sono stati casi di diniego opposti a persone che avevano invece pieno diritto di essere aiutate a morire. Ecco perché, con la nostra proposta di legge, non vogliamo né “provocare” né “sollevare problemi”, ma dare un contributo a risolvere i problemi posti dalla resistenza ideologica alla legge, definendo modalità certe e tempi rapidi nelle risposte ai malati. Ora che la Corte costituzionale ha confermato che la gestione sanitaria dell’aiuto alla morte volontaria è materia di competenza nazionale, sarebbe nell’interesse delle persone che soffrono e del personale sanitario se il Consiglio regionale si assumesse la responsabilità di decidere”.

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