“Mai più Vajont”, il giornalista Riccardo Iacona a Buccinasco

Per la rassegna “Una Ecologica (R)esistenza”, venerdì 17 aprile alle ore 21 alla Cascina Robbiolo di via Aldo Moro un incontro sul libro “Mai più Vajont”, una storia che ci parla ancora, un triste modello che ci chiede “di curare prima perché dopo ormai è troppo tardi”



(mi-lorenteggio.com) Buccinasco (14 aprile 2026) – Allarmi non ascoltati, documenti nascosti, le preoccupazioni degli abitanti delle valli ignorate, inchieste giornalistiche addirittura osteggiate e portate in tribunale.

Dopo oltre sessant’anni la tragedia del Vajont è una “storia che ci parla ancora” e, dopo lo spettacolo messo in scena lo scorso ottobre, Buccinasco ne vuole parlare ancora nell’ambito della rassegna “Una Ecologica (R)esistenza” organizzata dall’assessorato alle Politiche ambientali.

Venerdì 17 ottobre alle ore 21 alla Cascina Robbiolo di via Aldo Moro 7 il giornalista Riccardo Iacona, famoso per le sue inchieste con il programma Presa Diretta, presenta il libro “Mai più Vajont”, scritto con il collega del Corriere della Sera Paolo Di Stefano.

Una storia che ci parla ancora attraverso le cronache giornalistiche del 1963, all’indomani del disastro avvenuto la notte del 9 ottobre 1963 quando una frana precipita dal monte Toc nelle acque del bacino alpino realizzato con la grande diga costruita lungo il corso del torrente Vajont. Una storia che già veniva annunciata negli anni precedenti dalle inchieste della giornalista Tina Merlin e oggi, come scrive Iacona, ci chiede di essere ricordata per “curare prima perché dopo ormai è troppo tardi”.

“Parlare della immane tragedia del Vajont – dichiara la vicesindaca Rosa Palone, assessora alle Politiche ambientali – è importante ancora oggi, a più di sessant’anni di distanza, perché il modello Vajont, come l’ha definito Riccardo Iacona oggi è ancora drammaticamente valido. Lo abbiamo visto con il disastro del ponte Morandi e poi i disastri in Emilia Romagna. Oggi non possiamo più permetterci di ignorare l’urgenza di intervenire per la cura e la protezione del territorio, anche per mitigare gli effetti del cambiamento climatico”.