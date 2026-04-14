Metrotranvia Milano-Seregno: esito positivo del confronto istituzionale per superare gli extra costi e completare l’opera strategica

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 aprile 2026 – Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, presso la sede della Città Metropolitana di Milano, un’importante riunione convocata dalla consigliera delegata alla Mobilità, Daniela Caputo, con i sindaci e numerosi assessori degli otto Comuni interessati dal progetto della metrotranvia Milano-Seregno, il Presidente della Provincia di Monza e Brianza e i dirigenti di Regione Lombardia. Nel corso dell’incontro è stato affrontato il tema degli extra costi emersi in corso d’opera, dovuti principalmente all’aumento dei prezzi dei materiali, al caro materie prime e ad altre criticità tecniche e procedurali che si sono manifestate durante la realizzazione dell’infrastruttura. Tutti i partecipanti hanno condiviso la necessità di completare rapidamente quest’opera fondamentale per la mobilità dell’area nord-milanese e brianzola, che rappresenta un’infrastruttura strategica per il miglioramento della connessione tra Milano e il territorio brianzolo, con evidenti benefici in termini di riduzione del traffico su gomma, decongestionamento delle strade e sviluppo sostenibile del territorio. È stato quindi concordato di aprire immediatamente una interlocuzione costruttiva e virtuosa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di individuare insieme un percorso condiviso, improntato alla massima collaborazione istituzionale, per reperire le risorse finanziarie aggiuntive necessarie a ultimare la metrotranvia Milano-Seregno nei tempi più rapidi possibili.

“La metrotranvia Milano-Seregno non è un’opera qualunque: è un’infrastruttura prioritaria per tutta l’area metropolitana e per la Brianza. Di fronte agli extra costi oggettivi e non prevedibili, le istituzioni devono fare fronte comune. Siamo pronti a lavorare in sinergia con il Governo per trovare le soluzioni più efficaci e veloci, nell’interesse esclusivo dei cittadini e dello sviluppo economico del territorio perché a abbiamo un obiettivo comune che insieme possiamo certamente raggiungere” ha dichiarato la consigliera delegata alla Mobilità della Città Metropolitana di Milano, Daniela Caputo.

La Città Metropolitana di Milano, insieme ai Comuni interessati, alla Provincia di Monza e Brianza e a Regione Lombardia, ribadisce il proprio impegno affinché questa importante opera possa essere completata al più presto, garantendo ai territori coinvolti un sistema di trasporto pubblico moderno, efficiente e integrato.