MILANO ART WEEK, PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA PROTAGONISTA CON MOSTRA FOTOGRAFO SCHIAVANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 aprile 2026 – La decima edizione della Mi-Art – Milano Art Week passa da piazza Città di Lombardia. Per la prima volta, infatti, la settimana milanese dedicata all’arte moderna e contemporanea presenta tra i luoghi che la animano la piazza in cui ha sede la Regione: nell’Arena Experience è stata allestita la mostra ‘La bellezza oltre lo specchio – L’imperfezione racconta la verità’, in cui sono esposte opere del fotografo di origini pugliesi – ma da anni a Milano – Antonio Schiavano.

PRESIDENTE FONTANA: PALAZZO LOMBARDIA SI APRE SEMPRE PIÙ AL CONTESTO URBANO – “La Regione Lombardia – ha affermato il presidente Attilio Fontana – crede molto nell’arte: riteniamo sia importante offrire ai nostri cittadini la possibilità di apprezzare opere frutto del talento e dell’ingegno. Diverse opere d’arte ci sono date in comodato d’uso e impreziosiscono le nostre sedi istituzionali. Siamo orgogliosi di esporle per favorire l’opportunità di entrare in contatto con questo bellissimo mondo”.

“In piazza Città di Lombardia – ha concluso Fontana – possiamo ammirare lo stile originale di Antonio Schiavano e la sua personale declinazione del concetto di bellezza. Un’esposizione che merita di essere visitata”.

MILANO ART WEEK IN PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA – L’Arena Experience, ospita la mostra che racconta la lunga esperienza dell’artista maturata nella fotografia commerciale e beauty attraverso una fase di ricerca più personale, nella quale Schiavano si è incentrato sulla trasformazione dell’immagine. È stato proprio l’autore a riconoscere in questa struttura il luogo giusto per ospitare questa rassegna. La mostra sarà aperta al pubblico fino a domenica 19 aprile, tutti i giorni, con ingresso libero e gratuito dalle ore 10 alle 22.

Sabato 18 aprile, alle ore 17, è un talk con la curatrice Alisia Viola sul rapporto tra estetica, identità e costruzione dell’immagine contemporanea. L’ingresso è gratuito e ai partecipanti sarà donata una ‘mini-opera’ firmata dall’autore.

L’ARTISTA, ANTONIO SCHIAVANO: UNA MOSTRA CHE SPINGE A GUARDARSI DENTRO – “La bellezza è la nostra unicità – ha detto l’artista, Antonio Schiavano – ci stanno spingendo ad uniformarci, ma il mio scopo è proprio quello di convincere tutti ad accettarsi per quello che sono”. “Mi piacerebbe – ha aggiunto il fotografo – che la bellezza sia vista come un’impronta digitale: mai a nessuno verrebbe in mente di poterla cambiare”.