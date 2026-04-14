OLIMPIADI, ROSA CAMUNA AD ARIANNA FONTANA: ‘ECCELLENZA LOMBARDA NEL MONDO’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 aprile 2026 – Regalo di compleanno speciale per la campionessa di short track Arianna Fontana, oggi al 35° piano di Palazzo Lombardia.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme all’assessore alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, ha consegnato alla pluricampionessa olimpica la Rosa Camuna, la massima onorificenza regionale, “per aver rappresentato con straordinarie capacità l’eccellenza italiana e lombarda sulle piste di tutto il mondo, distinguendosi come una delle più grandi campionesse della storia dello short track”.

“Mi rende davvero felice ricevere questo premio – ha dichiarato Arianna Fontana – e poter parlare non solo del passato e di quanto successo pochi mesi fa durante le Olimpiadi, ma anche del futuro e dei progetti già in campo per questa regione”.

La visita della campionessa è avvenuta nel giorno in cui Lombardia, Piemonte e Liguria, insieme ai rispettivi capoluoghi, hanno annunciato l’avvio di un percorso di valutazione per una candidatura congiunta ai Giochi Olimpici estivi del 2036 o del 2040.

“Si riparte da questo modello – ha spiegato il presidente Fontana – che il Comitato Olimpico Internazionale ha considerato vincente e che intende utilizzare anche per le prossime Olimpiadi. Vedremo inoltre se sarà possibile far coesistere Olimpiadi e Paralimpiadi nello stesso periodo”.

“Sinceramente – ha raccontato Arianna Fontana ai microfoni di Lombardia Notizie – finite le Olimpiadi pensavo di svegliarmi con una sensazione di appagamento e dire: ‘Ok Arianna, puoi appendere i pattini al chiodo’. Quella sensazione, però, non è ancora arrivata. Non ho neanche fretta di rimettermi sui pattini: sto lasciando tutte le porte aperte, senza prendere decisioni affrettate. Vedremo insieme cosa ci riserverà il futuro”.