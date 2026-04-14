O’rione in Festa: dall’8 al 24 maggio musica, solidarietà e condivisione all’Opera Don Orione

Milano, 14 aprile 2026 – “Vorrei un cuore senza confini” è una delle espressioni più rappresentative del carisma di San Luigi Orione: un invito ad amare senza limiti, con uno sguardo aperto a tutti. Ed è proprio con questo stesso cuore che, anno dopo anno, tanti volontari, con impegno e passione, trasformano la ricorrenza della canonizzazione di San Luigi Orione in una festa grande, viva e profondamente condivisa.

Giunta alla XXII edizione, “O’rione in Festa” si svolgerà dall’8 al 24 maggio: per tre fine settimana, il cortile dell’Oratorio Don Orione si rivestirà di luci e colori accendendo la zona sud ovest di Milano con un ampio ventaglio di proposte in grado di soddisfare ogni interesse e fascia d’età: eventi musicali e sportivi, ristorazione con cene a tema, degustazioni, giochi e molto altro ancora.

Naturalmente, “O’rione in Festa” ha sempre anche una forte vocazione solidale: il ricavato della manifestazione è destinato infatti a sostenere le missioni orionine in Amazzonia, Madagascar e Albania oltre ai paesi colpiti dalle guerre, come l’Ucraina.

Ma c’è di più: l’insegnamento missionario di Don Orione si vive infatti ogni giorno anche sul territorio, attraverso l’ascolto delle fragilità, il sostegno concreto a famiglie in difficoltà, la distribuzione di beni essenziali e l’aiuto nella ricerca di lavoro. Una rete silenziosa ma instancabile che fa della solidarietà un gesto quotidiano e condiviso.

Un programma articolato e per tutte le età

Anche per il 2026, “O’rione in Festa” propone un calendario ricco di appuntamenti, pensato per tutte le età e tutti i gusti. Ampio spazio sarà dedicato alla musica dal vivo, con serate pop, rock, country e con i più tradizionali canti alpini, oltre a momenti di animazione per i più piccoli e occasioni per ballare e divertirsi insieme.

Sono previste attività sportive, tra cui il tradizionale torneo di Calcio a Cinque, momento di forte aggregazione per ragazzi e adulti, e il torneo di biliardo.

Uno dei punti di forza della Festa sarà, come in passato, la proposta gastronomica. Il ristorante e la griglia offriranno ogni sera piatti gustosi e un’ampia varietà di serate a tema. Tra gli appuntamenti più attesi: Paella & Sangria, le serate dedicate ai piatti della cucina romana e di quella ligure, la serata Country con specialità Tex-Mex, la degustazione di birra e di grappa e la coinvolgente Cena con Delitto. A distinguersi come uno degli appuntamenti più attesi e rappresentativi dell’intera manifestazione sarà la Cena di Gala di sabato 23 maggio, realizzata in collaborazione con il ristorante stellato Il Luogo di Aimo e Nadia e con gli allievi della Scuola Professionale Galdus: un’esperienza unica che unisce alta cucina e solidarietà.

Come sempre non mancheranno importanti momenti di condivisione culturale e spirituale. In particolare per il ciclo “Dove la vita non finisce”, saranno organizzate due serate intense e cariche di significato: il 6 maggio alle 21.00, “Dal dolore può nascere vita”, la toccante testimonianza dei genitori di Chiara, vittima della tragedia di Crans-Montana, e il 19 maggio sempre alle 21.00, “Una vita che lascia il segno”, incontro dedicato a Marco Gallo, giovane diciassettenne per il quale è stato recentemente avviato il processo di beatificazione. Marco, nel suo percorso ha incontrato la famiglia orionina, dove ha vissuto esperienze di carità concreta. La sua vita, interrotta prematuramente a causa di un incidente stradale, continua oggi a rappresentare un segno forte e luminoso per molti giovani e per l’intera comunità.

Nel corso della seconda settimana della festa, dopo il rosario del Mese Mariano, si svolgeranno le cene dei gruppi parrocchiali, mentre domenica 17 maggio avrà luogo la Messa Solenne in ricordo della canonizzazione di San Luigi Orione.

Gran finale domenica 24 maggio con una novità speciale: la tradizionale O’rion Run si trasformerà nella Color O’rion Run, una “corsa non corsa” aperta a tutti che, tra colori e sorrisi, celebrerà l’inclusione e la gioia dello stare insieme, con la partecipazione anche degli ospiti del Piccolo Cottolengo.

“O’rione in Festa” si conferma un’occasione unica per vivere giornate all’insegna del divertimento, della socialità e della solidarietà, in un clima accogliente e familiare dove ciascuno può sentirsi a casa.

Il calendario completo di “O’Rione in Festa” è sul sito https://parrocchia.donorionemilano.it