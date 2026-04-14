Prevenzione e controlli con le Farmacie comunali di Buccinasco

Sabato 18 aprile alle ore 11 presso la Sala consiliare si terrà un incontro sui tumori della pelle. Dalle 14 sarà anche possibile effettuare il controllo gratuito dei nei (iniziativa rivolta alle prime 30 persone residenti che si prenoteranno la mattina dell’incontro)

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco,(14 aprile 2026 – Tornano gli incontri gratuiti proposti dalle Farmacie comunali di Buccinasco per promuovere il benessere, la prevenzione e la cura. Con una novità in via sperimentale, la possibilità di effettuare controlli gratuiti grazie alla disponibilità di medici specialisti e dei medici di medicina generale di Buccinasco.

Sabato 18 aprile alle ore 11 presso la Sala consiliare “Elda Filiberti” di via Vittorio Emanuele 7 si terrà l’incontro “Tumori della pelle: diagnosi, prevenzione e cura” con l’intervento della dottoressa Francesca Savalli e della dottoressa Rita Gitto, specialiste dermatologhe.

Un appuntamento importante per capire insieme i comportamenti che contribuiscono a proteggere la salute della pelle e che favoriscono la diagnosi precoce di patologie pericolose.

Proprio per questo, nel pomeriggio, sarà possibile effettuare un controllo gratuito dei nei: un’iniziativa sperimentale dedicata alle persone residenti a Buccinasco.

Potranno accedere al servizio le prime 30 persone che si prenoteranno personalmente in Sala consiliare durante l’incontro la mattina di sabato 18 aprile.

“Per stimolare e promuovere la cultura della prevenzione – dichiara Martina Villa, assessora alle Politiche per la salute – con le nostre Farmacie comunali desideriamo offrire alla cittadinanza non solo momenti divulgativi ma anche controlli gratuiti. Iniziamo dalla prevenzione dei tumori della pelle e per questo ringrazio le specialiste del nostro territorio e i medici di medicina generale di Buccinasco per aver accolto la nostra proposta e condiviso il nostro progetto, mettendo a disposizione i loro studi per le visite del pomeriggio. Spesso basta un controllo tempestivo o la conoscenza dei giusti segnali per fare la differenza”.