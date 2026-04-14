Rozza (Pd) domani al presidio del Sunia sotto la sede dell’Aler a Milano-“Chi vive nei quartieri popolari ha diritto a case decorose e sicure”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 aprile 2026 – Domani, mercoledì 15 aprile, alle 16, la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza parteciperà al presidio organizzato dal Sunia sotto la sede Aler di Milano, in viale Romagna 26.

“Il degrado dei quartieri popolari- dichiara Rozza- è purtroppo sotto gli occhi di tutti, coloro che vi abitano sopportano da anni disagi davvero pesanti e continuano a essere considerati cittadini di serie B. Non è accettabile. Per questo mi unisco ancora una volta alla protesta del sindacato inquilini della Cgil per rivendicare il diritto degli assegnatari delle case di edilizia residenziale pubblica a vivere in case decorose e sicure”.